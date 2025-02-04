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Кількість звернень до бізнес-омбудсмена зменшилася. На що скаржилися підприємці у 2024 році

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У 2024 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скаргу від компаній, що є меншим показником порівняно з попереднім роком (1336). Про це повідомляє пресслужба Ради. Основна частина звернень, а саме 61%, стосувалася податкових проблем.

Деталі 

  • 13% звернень стосувалося дій правоохоронних органів, 7% – регуляторів, 6% – митних питань, 4% – органів місцевого самоврядування.
  • Із 659 розглянутих справ 64% були успішно завершені, що допомогло українським підприємцям заощадити 2,2 млрд грн. 
  • Окрім того, Рада бізнес-омбудсмена здійснила шість регіональних візитів, де вдалося: усунути проблеми на лікеро-горілчаному заводі в Черкаській області, скасувати податкові нарахування для підприємства з Волині та відновити виробництво на тернопільському заводі.

Контекст 

У першому кварталі 2024 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 345 звернень від підприємців, з яких вдалося закрити 162 справи. Це на вісім звернень більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року. Як і раніше, більшість скарг стосувалася податкових питань.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні 77% кримінальних справ проти бізнесу порушуються правоохоронцями без подальшої передачі до суду з обвинувальним актом, що є історичним рекордом.

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