Верховная Рада 23 октября поддержала в первом чтении законопроект №14023, предлагающий оставить право выбора за предпринимателями – работать с актами или счетами-фактурами. Для малого бизнеса это означает экономию времени, денег и меньше бюрократии.

Подробности

За документ авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева проголосовал 271 народный депутат. Документ предусматривает внесение изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Законопроект подготовлен по запросу бизнеса для упрощения процесса документооборота.

Авторы законопроекта предлагают не указывать в акте предоставленных услуг должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.

Упрощенные правила не будут применяться к услугам, оплачиваемым из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Контекст

Сейчас закон обязывает подписывать акты обеими сторонами – заказчиком и исполнителем. На практике это часто вызывает затруднения: задержки с оформлением документов, конфликты с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект №14023 Гетманцев подал на рассмотрение Верховной Рады 8 сентября. Правительство на следующий день подало свой законопроект №14023-1, он тоже уже был рассмотрен в ВР, но без голосования.

Экономия для бизнеса может достигать 20,2 млрд грн в год на подготовке документов, заявлял министр экономики Алексей Соболев. На подготовку и обмен этими документами предприниматели тратят до 34 млрд грн в год в эквиваленте рабочего времени. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 сентября поддержал законопроект №14023, который в медиа окрестили «законопроектом об отмене актов выполненных работ».

В развитых странах функцию первичных финансовых документов выполняют счета-фактуры (инвойсы) и документы, подтверждающие факт оплаты. Более того, страны ЕС с 2014 года переходят на использование так называемого e-invoice, являющегося унифицированным первичным электронным финансовым документом для использования среди членов ЕС.