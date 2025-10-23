Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Рада поддержала в первом чтении законопроект Гетманцева об упрощении актов выполненных работ. Это сэкономит бизнесу 20 млрд грн в год

Forbes

1 хв читання

Верховная Рада 23 октября поддержала в первом чтении законопроект №14023, предлагающий оставить право выбора за предпринимателями – работать с актами или счетами-фактурами. Для малого бизнеса это означает экономию времени, денег и меньше бюрократии.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • За документ авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева проголосовал 271 народный депутат. Документ предусматривает внесение изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Законопроект подготовлен по запросу бизнеса для упрощения процесса документооборота.
  • Авторы законопроекта предлагают не указывать в акте предоставленных услуг должность, фамилию и/или подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично.
  • Упрощенные правила не будут применяться к услугам, оплачиваемым из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Контекст

Сейчас закон обязывает подписывать акты обеими сторонами – заказчиком и исполнителем. На практике это часто вызывает затруднения: задержки с оформлением документов, конфликты с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект №14023 Гетманцев подал на рассмотрение Верховной Рады 8 сентября. Правительство на следующий день подало свой законопроект №14023-1, он тоже уже был рассмотрен в ВР, но без голосования.

Экономия для бизнеса может достигать 20,2 млрд грн в год на подготовке документов, заявлял министр экономики Алексей Соболев. На подготовку и обмен этими документами предприниматели тратят до 34 млрд грн в год в эквиваленте рабочего времени. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 сентября поддержал законопроект №14023, который в медиа окрестили «законопроектом об отмене актов выполненных работ».

В развитых странах функцию первичных финансовых документов выполняют счета-фактуры (инвойсы) и документы, подтверждающие факт оплаты. Более того, страны ЕС с 2014 года переходят на использование так называемого e-invoice, являющегося унифицированным первичным электронным финансовым документом для использования среди членов ЕС.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні