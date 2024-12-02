Рекорд цифровых сервисов. Украинцы за сутки подали 2,5 млн заявлений на получение «зимней» 1000 грн

За сутки украинцы подали более 2,5 млн заявлений на «Зимову є-Підтримку» на 1000 грн. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря, назвав ее «самой массовой онлайн-услугой в мире». На проект зимней поддержки правительство направило 5 млрд грн.

Подробности

По цифрам: на детей подали более 551 000 заявлений; 64% пользователей женщины, 36% – мужчины; средний возраст – 30–40 лет.

«Услуга настолько быстрая, что почти незаметна, чтобы подать заявление, нужно всего несколько секунд. Супернагрузку, кстати, выдержали, «Дія» работает стабильно», – отметил Федоров.

Контекст

22 октября президент Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки населения – выплатить по 1000 грн на человека. Программа заработала с 1 декабря. На проект зимней поддержки правительство направило 5 млрд грн.

Прием заявок на выплаты начнется через три основных канала: приложение «Дія» (цифровой канал) – с 1 декабря 2024-го; «Укрпочта» (офлайн-выплата) – с 4 декабря 2024-го без подачи отдельного заявления; банки-партнеры (офлайн) – с 10 декабря 2024 года.

Для получения помощи будет проверяться информация о пребывании заявителей на территории Украины.