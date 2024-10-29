Тысяча Зеленского из неиспользованных средств доноров. Действительно ли эти деньги никак нельзя потратить на оборону? Рассказывает аналитик Александр Паращий

На тысячу Зеленского правительство планирует направить средства доноров, выделенные в «гражданскую» часть бюджета Украины, которые Минэкономики и другие министерства не успевают использовать в текущем году. Их нельзя направить на оборону, потому решили направить на социальную поддержку украинцев, объяснил замминистра экономики Алексей Соболев. Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий развеивает миф о том, что финансирование украинской обороны идет исключительно из внутренних источников, а деньги международных доноров на оборону никак нельзя тратить

Инициатива президента раздать украинцам по 1000 грн была воспринята потенциальными получателями помощи как-то неоднозначно. Казалось бы, что здесь может пойти не так: правительство решило финансово поддержать и самих украинцев, и украинскую экономику. Просто потому что может.

И правительство в лице замминистра экономики Алексея Соболева (видимо, эта инициатива испортила все выходные не одному чиновнику) заявило, что средства на такую программу в бюджете в этом году есть. Потому что якобы не полностью будут использованы выделенные ресурсы по некоторым программам. Более того, эти деньги не могут быть направлены на финансирование обороны. Так что единственный вариант, как их освоить с пользой для экономики – это раздать украинцам.

Но вспомним, что в последние несколько месяцев правительство активно продвигало обратный тезис: денег в бюджете нет, поэтому нужно срочно увеличить налоги, ведь не хватает на финансирование обороны. Именно для этого Верховная Рада приняла законопроект об увеличении налогов с доходов, которые должны принести до конца года десятки миллиардов гривен в бюджет.

Теперь оказывается, что денег в бюджете больше, чем нужно, поэтому можно вернуть украинцам до 30 млрд грн.

Действительно ли эти деньги никак нельзя потратить на оборону

Попробую сразу же развеять миф о том, что финансирование украинской обороны идет исключительно из внутренних источников, а деньги наших международных доноров на оборону никак нельзя тратить. Это главное объяснение правительства о том, что условные 30 млрд грн для раздачи украинцам нельзя потратить иначе.

Для опровержения этого тезиса достаточно посмотреть бюджет 2023 года:

Расходы на три статьи, напрямую связанные с обороной и безопасностью страны, составили 2517 млрд грн. Они включают в себя расходы на оборону, общественный порядок, борьбу с преступностью и охрану государственной границы, а также на государственную безопасность.

Здесь не учтены расходы на суды, прокуратуру, уголовно-исполнительную систему и противопожарную защиту, которые в принципе тоже могут относиться нашими тонкокожими партнерами к расходам на оборону или безопасность.

Также я принципиально исключил обширную статью «Другая деятельность в сфере общественного порядка, безопасности и судебной власти», которая тоже может скрывать какие-то оборонные расходы.

Все внутренние поступления государственного бюджета составили 2486 млрд грн, или на 31 млрд грн меньше расходов на оборону и безопасность.

млрд грн, или на 31 млрд грн меньше расходов на оборону и безопасность. В эти поступления я включил налоговые и все (кроме международных грантов) неналоговые поступления бюджета, а также финансирование бюджета за счет чистых внутренних займов, приватизации государственного имущества и активных операций.

Последний источник (активные операции на сумму 61 млрд грн) нуждается в особых разъяснениях: это использование средств правительства, оставшихся с прошлых лет. В этих остатках могут быть как средства, собранные внутри страны, так и неосвоенные средства доноров. Поэтому использование этих остатков для обороны может противоречить принципу правительства, что ни одного цента международной финансовой помощи на оборону мы не тратим.

Внутренние поступления бюджета и расходы на оборону/безопасность в 2023 году, млрд грн

Внутренние поступления бюджета и расходы на оборону/безопасность в 2023 году, млрд грн. Источники: openbudget.gov.ua, расчеты автора

Выводы из этой статистики:

1. В 2023 году правительство таки тратило часть средств от международной финансовой помощи (минимум 31 млрд грн) на расходы, связанные с защитой страны.

2. Более того, в 2023-м правительство потратило из своего кармана 61 млрд грн. Эти деньги были накоплены за прошлые годы, в том числе (вероятно) за счет международной финансовой помощи.

3. Эти 61 млрд грн не были розданы украинцам в 2022 году, «поскольку в бюджете были лишние деньги, а на оборону их не используешь». Ибо на оборону они были условно использованы, но уже в следующем году.

Примечание. Правительство еще может настаивать, что на самом деле в 2023 году общие поступления бюджета из внутренних ресурсов были не 2486 млрд грн, а целых 2856 млрд грн. Такая цифра имеет смысл, если считать не чистые внутренние ссуды (долг минус погашения), а валовые (т.е. только привлеченные долги). Но по такой методологии у нас будет значительно больший внутренний бюджет на оборону и в этом году, что делает увеличение налогов абсолютно нецелесообразным.

Другими словами (как показывает практика 2023 года), ничего не мешает правительству вместо раздачи «лишних средств» из бюджета:

или прямо и нагло потратить все необходимые ресурсы на оборону и безопасность,

или (менее нагло) сохранить их на оборонные расходы в следующем году.

Действительно ли эти деньги усилят национальную экономику

Здесь, пожалуй, у экономистов есть полный консенсус: большие расходы украинцев будут иметь прямой положительный эффект на украинский ВВП. Но увеличение доходов будет иметь также влияние и на инфляцию (хотя и очень скромное), и на спрос на иностранную валюту (тоже скромный).

Но у государства могут быть варианты, как потратить (инвестировать) эти деньги с большим эффектом на ВВП (так сказать, с большим мультипликатором) или со значительно большим эффектом на усиление нашей обороноспособности. А если на третьем году войны правительство не видит таких возможностей, то это характеризует его не очень хорошо.

Какие еще неудобные вопросы возникают от этой инициативы

Кроме подозрения в неспособности правительства эффективно потратить «лишние» средства на усиление обороны, президентская инициатива вызывает ряд других неудобных вопросов:

Для чего, с одной стороны, отбирать у налогоплательщиков деньги через увеличение налоговых ставок, а с другой – возвращать им эти средства «с барского плеча»? И не вылезет ли эта тысяча еще большей налоговой нагрузкой в будущем?

Почему эта инициатива направлена на всех без исключения украинцев, независимо от их доходов и потребностей?

Не приведет ли эта инициатива к дополнительным расходам бюджета на администрирование и контроль этих выплат, ведь (в отличие от «ковидной тысячи») средства планируют раздавать не только совершеннолетним, но и тем, кто никак не может зарегистрироваться в государственных приложениях? А если эти доходы будут еще и облагаться налогом, то не приведет ли это к еще большим осложнениям в администрировании и контроле?

Как на такие инициативы отреагируют наши международные финансовые партнеры, которые и без того «со скрипом» выделяют средства на поддержку украинского бюджета? Не будет ли это для них сигналом, что они стали слишком щедрыми – с соответствующими последствиями для размеров будущей помощи?

И наконец, не выйдут ли такие инициативы для власти боком, когда у украинцев сформируются безосновательные ожидания, что власть и дальше будет удивлять их своей «щедростью»?