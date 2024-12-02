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Рекорд цифрових сервісів. Українці за добу подали 2,5 млн заяв на отримання «зимової» 1000 грн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

За добу українці подали понад 2,5 млн заяв про «Зимову єПідтримку» на 1000 грн. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 2 грудня, назвавши її «наймасовішою онлайн-послугою у світі». На проєкт зимової підтримки уряд спрямував 5 млрд грн.

Деталі 

  • По цифрах: на дітей подали понад 551 000 заяв; 64% користувачів жінки, 36% – чоловіки; середній вік – 30–40 років.
  • «Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву, треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, «Дія» працює стабільно», – зазначив Федоров.

Контекст

22 жовтня президент Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма запрацювала з 1 грудня. На проєкт зимової підтримки уряд спрямував 5 млрд грн.

Прийом заявок на виплати розпочнеться через три основні канали: застосунок «Дія» (цифровий канал) – з 1 грудня 2024 року; «Укрпошта» (офлайн-виплата) – з 4 грудня 2024 року без подачі окремої заяви; банки-партнери (офлайн) – з 10 грудня 2024 року.

Для отримання допомоги перевірятиметься інформація про перебування заявників на території України.

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