Рекорд цифрових сервісів. Українці за добу подали 2,5 млн заяв на отримання «зимової» 1000 грн

За добу українці подали понад 2,5 млн заяв про «Зимову єПідтримку» на 1000 грн. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 2 грудня, назвавши її «наймасовішою онлайн-послугою у світі». На проєкт зимової підтримки уряд спрямував 5 млрд грн.

Деталі

По цифрах: на дітей подали понад 551 000 заяв; 64% користувачів жінки, 36% – чоловіки; середній вік – 30–40 років.

«Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву, треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, «Дія» працює стабільно», – зазначив Федоров.

Контекст

22 жовтня президент Зеленський доручив уряду запровадити програму підтримки населення – виплатити по 1000 грн на особу. Програма запрацювала з 1 грудня. На проєкт зимової підтримки уряд спрямував 5 млрд грн.

Прийом заявок на виплати розпочнеться через три основні канали: застосунок «Дія» (цифровий канал) – з 1 грудня 2024 року; «Укрпошта» (офлайн-виплата) – з 4 грудня 2024 року без подачі окремої заяви; банки-партнери (офлайн) – з 10 грудня 2024 року.

Для отримання допомоги перевірятиметься інформація про перебування заявників на території України.