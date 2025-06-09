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Renault рассматривает возможность изготовления дронов в Украине – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Французский автопроизводитель Renault SA вел переговоры с Министерством обороны Франции о производстве дронов в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Подробности

  • По информации агентства, решение пока не принято, поскольку Renault ожидает дополнительных деталей от министерства.
  • Ранее France Info сообщало, что Renault будет сотрудничать с небольшой компанией для создания производственных линий в десятках или сотнях километров от фронта. Эти дроны могут использовать Украина и французская армия.

Контекст

6 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что крупный французский автопроизводитель вместе с небольшой оборонной компанией будут сотрудничать для производства беспилотников в Украине, не уточняя название компании.

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