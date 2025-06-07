Французькі компанії з автомобільної та оборонної галузей співпрацюватимуть для виробництва безпілотників в Україні, а Київ, у свою чергу, поділиться з Парижем досвідом застосування дронів у повномасштабній війні. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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«Ми розпочинаємо унікальне партнерство, в межах якого відома французька автомобільна компанія – її назву я не розкриватиму, це їхнє рішення – об’єднає зусилля з підприємствами оборонного сектору Франції для створення виробничих ліній в Україні з виготовлення дронів», – зазначив міністр.

Дрони, вироблені в Україні, використовуватимуться українськими військовими, а також постачатимуться французькій армії для тактичної та оперативної підготовки.

Лекорню наголосив, що Франція не планує відправляти своїх фахівців на виробництво в Україні, оскільки українці «перевершують нас у розробці дронів та створенні відповідної доктрини їх використання». Французька армія, яка має кілька тисяч безпілотників, прагне наздогнати Україну в цій сфері.

Контекст

За три роки обсяги виробництва зброї в Україні зросли у 35 разів, сягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, 30% зброї, яку використовують українські військові на фронті, виготовлено в Україні. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості країни працює близько 800 підприємств, які у 2024 році виробили зброї на суму приблизно $9 млрд.

Держава активно розвиває ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко реагують на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На безпілотники виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн буде спрямовано через Агенцію оборонних закупівель, зазначив Умєров.