Французький автовиробник Renault SA вів переговори з Міністерством оборони Франції про виробництво дронів в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
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Деталі
- За інформацією агентства, рішення поки не прийнято, оскільки Renault чекає на додаткові деталі від міністерства.
- Раніше France Info повідомляло, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією для створення виробничих ліній за десятки чи сотні кілометрів від фронту. Ці дрони зможуть використовувати Україна та французька армія.
Контекст
6 червня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що великий французький автовиробник разом із невеликою оборонною компанією співпрацюватимуть для виробництва безпілотників в Україні, не уточнюючи назву компанії.
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