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Renault розглядає можливість виготовлення дронів в Україні – Bloomberg

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Французький автовиробник Renault SA вів переговори з Міністерством оборони Франції про виробництво дронів в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Деталі 

  • За інформацією агентства, рішення поки не прийнято, оскільки Renault чекає на додаткові деталі від міністерства. 
  • Раніше France Info повідомляло, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією для створення виробничих ліній за десятки чи сотні кілометрів від фронту. Ці дрони зможуть використовувати Україна та французька армія. 

Контекст 

6 червня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що великий французький автовиробник разом із невеликою оборонною компанією співпрацюватимуть для виробництва безпілотників в Україні, не уточнюючи назву компанії.

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