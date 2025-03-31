Renault та Nissan змінять умови понад 25-річного партнерства, послаблюючи звʼязки

Автовиробники Renault і Nissan домовилися внести додаткові поправки у своє партнерство, щоб скоротити перехресне володіння акціями, йдеться у спільній заяві 31 березня. Альянс Renault-Nissan утворився ще у березні 1999 року, згодом до нього приєднався автовиробник Mitsubishi.

Ключові факти

Відповідно до нових умов компанії повинні володіти не менше 10% акцій один одного, а не по 15%, як це було до поточного моменту.

Зміна умов відбулася за день до того, як Іван Еспіноса обійняв посаду генерального директора японського автовиробника.

Партнери також оголосили, що Renault придбає у Nissan частку в індійському спільному підприємстві Renault Nissan Automotive India Private, яка становить 51%, і стане єдиним власником цієї компанії. Індійський бізнес при цьому продовжуватиме виробляти моделі Nissan.

Nissan також звільняється від зобовʼязання інвестувати в Ampere – європейський підрозділ Renault у сфері випуску електромобілів. Угода про інвестиції, укладена у липні 2023 року, буде розірвана. Nissan раніше обіцяв виділити на Ampere €600 млн.

«Сьогоднішнє рішення дає Nissan додаткову гнучкість, яка дозволить Nissan продати активи та збільшити свою грошову позицію», – сказав фінансовий директор Renault Дункан Мінто, пише Reuters. Він додав, що така можливість допоможе Nissan реструктуруватися.

Контекст

Nissan, у якому Renault є найбільшим акціонером, що володіє 17,05% капіталу безпосередньо, протягом багатьох років стикається з падінням продажів.

Компанія насилу оговталася після скандалу навколо колишнього керівника Карлоса Гона, творця альянсу Renault-Nissan, якого токійська прокуратура звинуватила у фінансових махінаціях, хоча він сам ці звинувачення заперечує.

Nissan переживає фінансові труднощі: у 2024-му на його заводах у США виробили лише 525 000 авто замість 1 млн роком раніше.

Nissan у листопаді 2024-го представив план екстреного відновлення, який передбачав скорочення 9000 робочих місць і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20%.

Nissan кілька місяців шукав якірного інвестора, а 17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Але вже у лютому компанії припинили переговори щодо створення єдиного автоконцерну.