Revolut предложила бывшим сотрудникам продать свои акции обратно компании со скидкой 30% к оценке стартапа, которая после последнего финансирования достигла $75 млрд. Об этом пишет FT со ссылкой на письмо к акционерам.

Детали

Финтех предложил своим экс-сотрудникам выкуп акций по цене $966,74 за штуку, что соответствует оценке бизнеса в $52,5 млрд. Это на 30% меньше стоимости во время последнего раунда, но на 12% больше цены, по которой Revolut позволял бывшим работникам выходить из капитала в прошлом году.

В компании объяснили, что продолжили программу выкупа, после того как получили многочисленные запросы от своих «выпускников». По словам собеседников FT, даже с дисконтом бывшие сотрудники смогут получить существенные суммы – в некоторых случаях речь идет о миллионах долларов.

Revolut в последние месяцы активно проводит сделки, позволяющие персоналу частично монетизировать свои доли. В сентябре компания позволила действующим сотрудникам продать до 20% своих акций по оценке $75 млрд. Ранние инвесторы также получили возможность выйти через вторичную продажу по цене $1381,06 за акцию.

В 2024 году во время secondary-раунда оценка компании составляла $45 млрд, и никакого отдельного дисконта для бывших сотрудников тогда не было. Однако источники подчеркивают, что прошлогодний процесс не корректно сравнивать с нынешней программой выкупа.

Контекст

Стартап Revolut, основанный в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским и Владиславом Яценко, специализируется на цифровом банкинге.

Компания сообщила о £3,1 млрд ($4,1 млрд) общего дохода за 2024 год и примерно 10 000 сотрудников. Revolut планирует выйти еще на 30 рынков до конца десятилетия и удвоить клиентскую базу до 100 млн человек.

Компания уже имеет банковские лицензии в Литве (через ЕЦБ), Мексике и недавно получила разрешение на запуск банка в Колумбии. В США она рассматривает покупку банка, чтобы получить национальную банковскую лицензию для работы во всех 50 штатах.

Revolut сейчас находится в «мобилизационной фазе» и может привлекать депозиты только в пределах 50 000 фунтов стерлингов на всю банковскую структуру в стране.

Оценка $75 млрд была получена после раунда, который возглавили Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity. Она почти сравняла Revolut с британскими банковскими гигантами Barclays и Lloyds, несмотря на то что компания до сих пор не имеет полной банковской лицензии в Великобритании.

Ранее стало известно, что британские регуляторы узнали о смене места жительства CEO Revolut Николая Сторонского из публикаций в СМИ. Это повлекло запросы к компании на фоне ее усилий получить полную банковскую лицензию в Великобритании.