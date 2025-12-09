Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Revolut хочет выкупить акции бывших сотрудников со скидкой 30% к своей оценке в $75 млрд – FT

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Revolut в последние месяцы активно проводит сделки, позволяющие персоналу частично монетизировать свои доли /Getty Images

Revolut в последние месяцы активно проводит сделки, позволяющие персоналу частично монетизировать свои доли Фото Getty Images

Revolut предложила бывшим сотрудникам продать свои акции обратно компании со скидкой 30% к оценке стартапа, которая после последнего финансирования достигла $75 млрд. Об этом пишет FT со ссылкой на письмо к акционерам.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • Финтех предложил своим экс-сотрудникам выкуп акций по цене $966,74 за штуку, что соответствует оценке бизнеса в $52,5 млрд. Это на 30% меньше стоимости во время последнего раунда, но на 12% больше цены, по которой Revolut позволял бывшим работникам выходить из капитала в прошлом году.
  • В компании объяснили, что продолжили программу выкупа, после того как получили многочисленные запросы от своих «выпускников». По словам собеседников FT, даже с дисконтом бывшие сотрудники смогут получить существенные суммы – в некоторых случаях речь идет о миллионах долларов.
  • Revolut в последние месяцы активно проводит сделки, позволяющие персоналу частично монетизировать свои доли. В сентябре компания позволила действующим сотрудникам продать до 20% своих акций по оценке $75 млрд. Ранние инвесторы также получили возможность выйти через вторичную продажу по цене $1381,06 за акцию.
  • В 2024 году во время secondary-раунда оценка компании составляла $45 млрд, и никакого отдельного дисконта для бывших сотрудников тогда не было. Однако источники подчеркивают, что прошлогодний процесс не корректно сравнивать с нынешней программой выкупа.

Контекст

Стартап Revolut, основанный в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским и Владиславом Яценко, специализируется на цифровом банкинге.

Компания сообщила о £3,1 млрд ($4,1 млрд) общего дохода за 2024 год и примерно 10 000 сотрудников. Revolut планирует выйти еще на 30 рынков до конца десятилетия и удвоить клиентскую базу до 100 млн человек.

Компания уже имеет банковские лицензии в Литве (через ЕЦБ), Мексике и недавно получила разрешение на запуск банка в Колумбии. В США она рассматривает покупку банка, чтобы получить национальную банковскую лицензию для работы во всех 50 штатах.

Revolut сейчас находится в «мобилизационной фазе» и может привлекать депозиты только в пределах 50 000 фунтов стерлингов на всю банковскую структуру в стране.

Оценка $75 млрд была получена после раунда, который возглавили Coatue, Greenoaks, Dragoneer и Fidelity. Она почти сравняла Revolut с британскими банковскими гигантами Barclays и Lloyds, несмотря на то что компания до сих пор не имеет полной банковской лицензии в Великобритании.

Ранее стало известно, что британские регуляторы узнали о смене места жительства CEO Revolut Николая Сторонского из публикаций в СМИ. Это повлекло запросы к компании на фоне ее усилий получить полную банковскую лицензию в Великобритании.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні