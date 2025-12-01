Британські регулятори дізналися про зміну місця проживання CEO Revolut Миколи Сторонського лише з публікацій у ЗМІ. Це спричинило запити до компанії на тлі її зусиль отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії, пише FT .

Деталі

Revolut не повідомив Мінфін Великої Британії, FCA та Банк Англії про те, що в корпоративних документах сімейного офісу CEO Миколи Сторонського його місцем проживання вказано Об’єднані Арабські Емірати.

Регулятори дізналися про це лише після публікації FT у жовтні, зазначило видання. У документах Revolut Сторонський і далі значиться резидентом Великої Британії, тоді як filings його сімейного офісу вже фіксують переїзд до ОАЕ.

Це спонукало наглядові органи вимагати пояснень і переконатися, що зміна адреси не вплине на управління фінтехом, який штаб-квартиру має в Лондоні.

У компанії наполягають, що не були зобов’язані повідомляти про зміни в документах сімейного офісу. За даними співрозмовників видання, Revolut вже після появи публікацій у медіа поінформував міністрів і регуляторів, запевнивши, що Сторонський роками розподіляє час між Лондоном, Дубаєм, Барселоною, Бразилією та США.

Один із наближених до компанії співробітників пояснив, що різниця в адресах у filings пов’язана з тим, що фінтех Сторонський керує з Лондона, а сімейним офісом – із Дубая.

У заяві Revolut наголошує, що CEO продовжує виконувати свої обов’язки без змін, а його зареєстрована юридична адреса у Companies House залишилася британською.

Контекст

Фінтех-стартап Revolut заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників. Revolut планує вийти ще на 30 ринків до кінця десятиліття та подвоїти клієнтську базу до 100 млн осіб. Компанія вже має банківські ліцензії в Литві (через ЄЦБ), Мексиці та нещодавно отримала дозвіл на запуск банку в Колумбії.

Revolut, оцінка якої нещодавно зросла до $75 млрд, намагається отримати повну банківську ліцензію до кінця року. Після трирічного процесу регулятори торік видали їй початкову ліцензію з обмеженнями. Затримки пов’язували з побоюваннями, чи встигають системи ризик-менеджменту Revolut за її швидкою міжнародною експансією. Наразі компанія перебуває у «мобілізаційній фазі» та може залучати лише до £50 000 депозитів, що є безпрецедентним для фінтеху такого масштабу – 65 млн клієнтів у 40 країнах.

Британські регулятори також зважують, що позитивне рішення автоматично стимулює схвалення Revolut в інших юрисдикціях. Водночас політики активно переконують компанію посилити фізичну присутність у країн.