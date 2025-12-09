Revolut запропонувала колишнім співробітникам продати свої акції назад компанії зі знижкою 30% до оцінки стартапу, яка після останнього фінансування сягнула $75 млрд. Про це пише FT із посиланням на лист до акціонерів.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Фінтех запропонував своїм ексспівробітникам викуп акцій за ціною $966,74 за штуку, що відповідає оцінці бізнесу в $52,5 млрд. Це на 30% менше за вартість під час останнього раунду, але на 12% більше за ціну, за якою Revolut дозволяв колишнім працівникам виходити з капіталу торік.
- У компанії пояснили, що продовжили програму викупу, після того як отримали численні запити від своїх «випускників». За словами співрозмовників FT, навіть із дисконтом колишні співробітники зможуть отримати суттєві суми – у деяких випадках йдеться про мільйони доларів.
- Revolut останні місяці активно проводить угоди, що дозволяють персоналу частково монетизувати свої частки. У вересні компанія дала змогу чинним працівникам продати до 20% своїх акцій за оцінкою $75 млрд. Ранні інвестори також отримали можливість вийти через вторинний продаж за ціною $1381,06 за акцію.
- У 2024 році під час secondary-раунду оцінка компанії становила $45 млрд, і жодного окремого дисконту для колишніх співробітників тоді не було. Однак джерела наголошують, що торішній процес не коректно порівнювати з нинішньою програмою викупу.
Контекст
Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.
Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників. Revolut планує вийти ще на 30 ринків до кінця десятиліття та подвоїти клієнтську базу до 100 млн осіб.
Компанія вже має банківські ліцензії в Литві (через ЄЦБ), Мексиці та нещодавно отримала дозвіл на запуск банку в Колумбії. У США вона розглядає купівлю банку, щоб отримати національну банківську ліцензію для роботи в усіх 50 штатах.
Revolut зараз перебуває у «мобілізаційній фазі» та може залучати депозити лише в межах 50 000 фунтів стерлінгів на всю банківську структуру в країні.
Оцінка $75 млрд була отримана після раунду, який очолили Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity. Вона майже зрівняла Revolut із британськими банківськими гігантами Barclays і Lloyds, попри те що компанія досі не має повної банківської ліцензії у Великій Британії.
Раніше стало відомо, що британські регулятори дізналися про зміну місця проживання CEO Revolut Миколи Сторонського з публікацій у ЗМІ. Це спричинило запити до компанії на тлі її зусиль отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.