Revolut запропонувала колишнім співробітникам продати свої акції назад компанії зі знижкою 30% до оцінки стартапу, яка після останнього фінансування сягнула $75 млрд. Про це пише FT із посиланням на лист до акціонерів.

Деталі

Фінтех запропонував своїм ексспівробітникам викуп акцій за ціною $966,74 за штуку, що відповідає оцінці бізнесу в $52,5 млрд. Це на 30% менше за вартість під час останнього раунду, але на 12% більше за ціну, за якою Revolut дозволяв колишнім працівникам виходити з капіталу торік.

У компанії пояснили, що продовжили програму викупу, після того як отримали численні запити від своїх «випускників». За словами співрозмовників FT, навіть із дисконтом колишні співробітники зможуть отримати суттєві суми – у деяких випадках йдеться про мільйони доларів.

Revolut останні місяці активно проводить угоди, що дозволяють персоналу частково монетизувати свої частки. У вересні компанія дала змогу чинним працівникам продати до 20% своїх акцій за оцінкою $75 млрд. Ранні інвестори також отримали можливість вийти через вторинний продаж за ціною $1381,06 за акцію.

У 2024 році під час secondary-раунду оцінка компанії становила $45 млрд, і жодного окремого дисконту для колишніх співробітників тоді не було. Однак джерела наголошують, що торішній процес не коректно порівнювати з нинішньою програмою викупу.

Контекст

Стартап Revolut, заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським і Владиславом Яценком, спеціалізується на цифровому банкінгу.

Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік і приблизно 10 000 співробітників. Revolut планує вийти ще на 30 ринків до кінця десятиліття та подвоїти клієнтську базу до 100 млн осіб.

Компанія вже має банківські ліцензії в Литві (через ЄЦБ), Мексиці та нещодавно отримала дозвіл на запуск банку в Колумбії. У США вона розглядає купівлю банку, щоб отримати національну банківську ліцензію для роботи в усіх 50 штатах.

Revolut зараз перебуває у «мобілізаційній фазі» та може залучати депозити лише в межах 50 000 фунтів стерлінгів на всю банківську структуру в країні.

Оцінка $75 млрд була отримана після раунду, який очолили Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity. Вона майже зрівняла Revolut із британськими банківськими гігантами Barclays і Lloyds, попри те що компанія досі не має повної банківської ліцензії у Великій Британії.

Раніше стало відомо, що британські регулятори дізналися про зміну місця проживання CEO Revolut Миколи Сторонського з публікацій у ЗМІ. Це спричинило запити до компанії на тлі її зусиль отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії.