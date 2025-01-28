Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі, до 18 млрд грн

Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Для порівняння: за підсумком 2023 року було сплачено 8,5 млрд грн.

«Дія.City» є державним проєктом, який створює кращі умови для розвитку українських технологічних компаній.