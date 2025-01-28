Резиденти «Дія.City» за рік збільшили сплату податків більш ніж удвічі, до 18 млрд грн

Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Для порівняння: за підсумком 2023 року було сплачено 8,5 млрд грн.
«Дія.City» є державним проєктом, який створює кращі умови для розвитку українських технологічних компаній.
Ключові факти
- За словами Федорова, сплачена у 2024 році сума податків є рекордною за три роки.
- Він нагадав, що податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.
- До «Дія.City» вже долучилося 1522 резиденти. У «Дія.City» технологічний бізнес може будувати прозору корпоративну інфраструктуру компанії, користуватися вигідними інструментами для залучення інвестицій, повідомив віцепремʼєр.
Контекст
За підсумками 2023 року резиденти «Дія.City» сплатили 8,5 млрд грн податків. За першу половину 2024-го компанії, які є резидентами «Дія.City», сплатили 8,4 млрд грн податків.
У 2023 році уряд розширив види діяльності в просторі «Дія.City», щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу могли користуватися більше компаній, зокрема defense-tech. Станом на 1 серпня 2024-го таких компаній у податковому режимі було понад 200.
Торік до податкового режиму «Дія.City» долучилося 880 нових резидентів, що на 2,4 раза більше порівняно з 2023 роком.
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