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Grammarly стал резидентом «Дія.City»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Первый украинский единорог Grammarly присоединился к специальному налоговому режиму «Дія.City», сообщает Минцифры. В настоящее время к «Дія.City» уже присоединились более 1400 компаний.

«Дія.City» является государственным проектом, создающим лучшие условия для развития украинских технологических компаний.

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Ключевые факты

  • В «Дія.City» Grammarly будет пользоваться более выгодными налоговыми условиями и прозрачной правовой системой для развития и стабильной работы в Украине. Резидентство в пространстве добавляет гибкость в трудоустройстве людей благодаря GIG-контрактам или на условиях трудового договора.
  • Grammarly – это ИИ-ассистент для создания и совершенствования коммуникации на английском языке, которым ежедневно пользуются более 30 млн человек, 70 000 бизнес-команд и 3000 образовательных учреждений по всему миру.

Контекст

В 2009 году компанию учредили в Киеве Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. После раунда на $200 млн в 2021-м оценка стартапа выросла до $13 млрд. В 2024-м ориентировочная капитализация Grammarly, по оценке Forbes, – $8,1 млрд.

По итогам 2023 года резиденты «Дія.City» уплатили 8,5 млрд грн налогов. Всего к налоговому режиму присоединились 1000 компаний. За первую половину этого года компании, являющиеся резидентами «Дія.City», уплатили 8,4 млрд грн налогов.

В прошлом году правительство расширило виды деятельности в пространстве «Дія.City», чтобы наилучшими условиями для развития технологического бизнеса могли пользоваться больше компаний, в частности defense-tech. Сейчас таких компаний в налоговом режиме более 200.

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