Российские войска в ночь на 20 июня атаковали Одессу ударными дронами, что повлекло значительные разрушения и жертвы. Об этом сообщили мэр Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Зафиксировано более 10 попаданий беспилотников, повлекших за собой масштабные пожары. Пламя полностью охватило четырехэтажный жилой дом. Спасатели спасли трех человек, еще шестерых эвакуировали, сообщили в ГСЧС.

Во время тушения пожара и спасения людей на пожарных обрушились конструкции, из-за чего трое спасателей получили травмы и находятся в больнице в стабильном состоянии.

Пожар также охватил 23-этажный жилой дом, в том числе 18-й, 19-й и 20-й этажи. Из дома эвакуировали 600 человек, а из заблокированной квартиры спасли трех человек, среди которых двое детей. Огонь повредил еще пять жилых домов и три автомобиля.

Последствия обстрела. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Последствия обстрелов. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Последствия обстрелов. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Последствия обстрелов. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Последствия обстрелов. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Последствия обстрелов. Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов Предыдущий слайд Следующий слайд

На месте частично разрушенного здания ГСЧС развернула пункт несокрушимости. По данным жителей, под завалами может находиться еще один человек, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего в результате атаки пострадали 14 человек, в том числе трое спасателей. ГСЧС вместе с волонтерами продолжают работать на местах.

«Укрзализныця» сообщила о повреждении контактной сети и путей на железнодорожном вокзале Одессы. Жертв нет, движение поездов осуществляется по графику.

Контекст

В ночь на 20 июня (с 23:00 19 июня) враг атаковал Украину 86 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, запущенными из районов Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (временно оккупированный Крым), сообщили в Генштабе.

Отражение воздушной атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила 70 вражеских БПЛА типа Shahed на севере, востоке и юге страны. Из них 34 сбиты огневыми средствами, а 36 потеряны в результате действия РЭБ или локационно подавлены.