Російські війська у ніч на 20 червня атакували Одесу ударними дронами, спричинивши значні руйнування та жертви. Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Деталі

Зафіксовано понад 10 влучань безпілотників, що спричинили масштабні пожежі. Полум’я повністю охопило чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох осіб, ще шістьох евакуювали, повідомили в ДСНС.

Під час гасіння пожежі та порятунку людей на вогнеборців обвалилися конструкції, через що троє рятувальників отримали травми й перебувають у лікарні в стабільному стані.

Пожежа також охопила 23-поверховий житловий будинок, зокрема 18-й, 19-й і 20-й поверхи. З будинку евакуювали 600 осіб, а із заблокованої квартири врятували трьох людей, серед яких двоє дітей. Вогонь пошкодив ще п’ять житлових будинків і три автомобілі.

Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Наслідки обстрілу. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов Попередній слайд Наступний слайд

На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула пункт незламності. За даними мешканців, під завалами може перебувати ще одна людина, тож пошуково-рятувальні роботи тривають.

Загалом внаслідок атаки постраждали 14 осіб, зокрема троє рятувальників. ДСНС разом із волонтерами продовжують працювати на місцях.

«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження контактної мережі та колій на залізничному вокзалі Одеси. Жертв немає, рух поїздів здійснюється за графіком.

Контекст

У ніч на 20 червня (з 23:00 19 червня) ворог атакував Україну 86 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, запущеними з районів Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (тимчасово окупований Крим), повідомили у Генштабі.

Відбиття повітряної атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 70 ворожих БПЛА типу Shahed на півночі, сході та півдні країни. З них 34 збито вогневими засобами, а 36 втрачено внаслідок дії РЕБ або локаційно подавлено.