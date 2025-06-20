Російські війська у ніч на 20 червня атакували Одесу ударними дронами, спричинивши значні руйнування та жертви. Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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Деталі
- Зафіксовано понад 10 влучань безпілотників, що спричинили масштабні пожежі. Полум’я повністю охопило чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох осіб, ще шістьох евакуювали, повідомили в ДСНС.
- Під час гасіння пожежі та порятунку людей на вогнеборців обвалилися конструкції, через що троє рятувальників отримали травми й перебувають у лікарні в стабільному стані.
- Пожежа також охопила 23-поверховий житловий будинок, зокрема 18-й, 19-й і 20-й поверхи. З будинку евакуювали 600 осіб, а із заблокованої квартири врятували трьох людей, серед яких двоє дітей. Вогонь пошкодив ще п’ять житлових будинків і три автомобілі.
- На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула пункт незламності. За даними мешканців, під завалами може перебувати ще одна людина, тож пошуково-рятувальні роботи тривають.
- Загалом внаслідок атаки постраждали 14 осіб, зокрема троє рятувальників. ДСНС разом із волонтерами продовжують працювати на місцях.
- «Укрзалізниця» повідомила про пошкодження контактної мережі та колій на залізничному вокзалі Одеси. Жертв немає, рух поїздів здійснюється за графіком.
Контекст
У ніч на 20 червня (з 23:00 19 червня) ворог атакував Україну 86 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, запущеними з районів Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (тимчасово окупований Крим), повідомили у Генштабі.
Відбиття повітряної атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 70 ворожих БПЛА типу Shahed на півночі, сході та півдні країни. З них 34 збито вогневими засобами, а 36 втрачено внаслідок дії РЕБ або локаційно подавлено.
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