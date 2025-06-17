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Россия ударила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняков (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Из-за российского обстрела в ночь на 17 июня пострадало производство Запорожского завода цветных металлов (ЗЗЦМ), входящего в Electro Cable Group – лидера в Украине по производству медного кабеля. Об этом компания сообщила на странице Facebook.

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Подробности

  • В результате прямого ракетного удара России по Запорожью пострадало производство ЗЗЦМ. «Два прямых, наведенных и целенаправленных удара «Калибрамы», – говорится в сообщении.
  • Сотрудники предприятия не пострадали. Компания уже работает над возобновлением производства.
Россия ударила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняков (фото) /Фото 1

Последствия попадания российских ракет по 33ЦМ

Россия ударила ракетами по заводу Electro Cable Group Черняков (фото) /Фото 2

Последствия попадания российских ракет по 33ЦМ

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Контекст

Electro Cable Group принадлежит двум Александрам Чернякам – дедушке и внуку. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.

В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Также компания строит завод мощностью в 1200 т кабеля в год в Польше за €19 млн. В планах – нарастить объем производства до 6000 т в год.

ЗЗЦМ продает продукцию в Украине, Германии, Австрии, Франции, странах Скандинавии и Бенилюкса. Ивано-Франковский завод ориентирован на экспорт. Его гибкий кабель покупают машиностроительные гиганты Siemens и Caterpillar, а также для немецкой DeutscheBahn и австрийской OBB.

Выручка компании по итогам 2024-го должна была превысить 11 млрд грн, что на 44% больше, чем в 2023-м, прогнозировал СЕО польской «дочки» группы Евгений Бойко.

Запорожская Electro Cable Group в 2024 году экспортировала продукции на $101 млн в 28 стран. Компания в прошлом году вышла на рынки девяти стран ЕС, а экспортная выручка увеличилась на 26%.

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