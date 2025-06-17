Из-за российского обстрела в ночь на 17 июня пострадало производство Запорожского завода цветных металлов (ЗЗЦМ), входящего в Electro Cable Group – лидера в Украине по производству медного кабеля. Об этом компания сообщила на странице Facebook.

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В результате прямого ракетного удара России по Запорожью пострадало производство ЗЗЦМ. «Два прямых, наведенных и целенаправленных удара «Калибрамы», – говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия не пострадали. Компания уже работает над возобновлением производства.

Последствия попадания российских ракет по 33ЦМ Последствия попадания российских ракет по 33ЦМ Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Electro Cable Group принадлежит двум Александрам Чернякам – дедушке и внуку. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.

В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Также компания строит завод мощностью в 1200 т кабеля в год в Польше за €19 млн. В планах – нарастить объем производства до 6000 т в год.

ЗЗЦМ продает продукцию в Украине, Германии, Австрии, Франции, странах Скандинавии и Бенилюкса. Ивано-Франковский завод ориентирован на экспорт. Его гибкий кабель покупают машиностроительные гиганты Siemens и Caterpillar, а также для немецкой DeutscheBahn и австрийской OBB.

Выручка компании по итогам 2024-го должна была превысить 11 млрд грн, что на 44% больше, чем в 2023-м, прогнозировал СЕО польской «дочки» группы Евгений Бойко.

Запорожская Electro Cable Group в 2024 году экспортировала продукции на $101 млн в 28 стран. Компания в прошлом году вышла на рынки девяти стран ЕС, а экспортная выручка увеличилась на 26%.