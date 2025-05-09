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Годовая инфляция в апреле ускорилась до 15,1%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Месячный показатель инфляции в Украине в апреле составил 0,7%. В годовом исчислении рост цен по итогам апреля ускорился до 15,1% после 14,6% в марте, сообщила Государственная служба статистики 9 мая.

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Подробности

  • В апреле 2025 года самый высокий уровень инфляции зафиксирован на яйца (+74,6%, ускорение с 44,7% в марте), электроэнергию (+63,6%, стабильно из-за повышения тарифов в июне 2024 года) и овощи (+35,8%, ускорение с 32,3% в марте).
  • Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,8%, а в годовом измерении – на 19,8%, что является ускорением по сравнению с 17,4% в марте. В частности, свинина и фрукты выросли в цене на 7,9%, мясо птицы, сахар, говядина, рыба, хлеб, сало, макароны, овощи и безалкогольные напитки – на 0,8–3,6%. В то же время яйца, рис и масло подешевели на 0,2–2,5%.
  • Базовая инфляция в апреле составила 0,4% за месяц, но в годовом исчислении замедлилась до 12,1%, что стало первым случаем снижения этого показателя за 14 месяцев. Аналитики Forbes Ukraine считают это сигналом начала общего замедления инфляции, которое ожидается с июня.
  • Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3% из-за подорожания табака на 2,2%. Транспортные услуги подешевели на 0,3%, благодаря снижению цен на топливо и масла на 2,2%, хотя проезд в автодорожном и железнодорожном транспорте подорожал на 0,9% и 0,8% соответственно.

Контекст

Инфляция в Украине в марте выросла до 1,5% по сравнению с 0,8% в феврале. В годовом исчислении цены по итогам марта увеличились на 14,6% против 13,4% в феврале. На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Существеннее всего (на 18,8%) подорожали яйца. На 0,6–6% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо, мясопродукты, молоко и масло. В то же время рис и сало подешевели на 0,5%.

НБУ прогнозирует снижение инфляции летом 2025 года, а к концу года она должна составить 8,7%, вернувшись к однознаковому уровню. Этому будут способствовать новые урожаи, улучшение энергоснабжения, умеренное давление на рынке труда и снижение мировых цен на нефть.

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