Промышленная инфляция достигла трехлетнего рекорда

Индекс цен производителей в марте 2025 года увеличился на 51,9% в годовом расчете, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Это самый большой показатель с февраля 2022 года, когда цены производителей росли на 53,5%.

Ключевые факты

Наибольший рост в годовом расчете наблюдался в снабжении электроэнергией и газом – в 2,1 раза, что обусловлено удорожанием электроэнергии. Для сравнения, в феврале рост в годовом измерении составил всего 1,65 раза. Этот скачок связан со сравнением с низкой базой марта 2024 года, когда электроэнергия оставалась еще сравнительно дешевой, до атак на энергоинфраструктуру страны.

Также активно растут цены в производстве фармацевтической продукции (почти на четверть) и в производстве молочных продуктов (на 19,8%).

Рост цен сосредоточен на внутреннем рынке (соответствующее измерение роста индекса цен производителей составляет 56,8%). Экспортные цены промышленных предприятий увеличились «всего» на 18,4%.

За месяц цены выросли довольно скромно – на 0,7%. Рост происходил в большинстве отраслей. В частности, больше всего в производстве сахара – на 3,6%, производстве мяса и мясных продуктов – на 2,4%, а также в производстве электрического оборудования – на 2,1%.

Следовательно, после прохождения низкой базы цен на электроэнергию в прошлом году следует ожидать замедления показателя промышленной инфляции. Аналогичная причина должна привести к замедлению потребительской инфляции (ИПЦ) в июне 2025 года, когда с показателя исчезнет прошлогоднее повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Контекст

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,5% по сравнению с 0,8% в феврале. В годовом исчислении рост цен по итогам марта составил 14,6% против 13,4% в феврале.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 18,8%) подорожали яйца. На 0,6–6% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко, масло. В то же время на 0,5% подешевели рис и сало.

Снижение инфляции НБУ ожидает летом 2025 года, а на конец года она должна вернуться к однознаковому уровню: 8,7%, по прогнозу центробанка. Этому должны способствовать новые урожаи, улучшение ситуации со снабжением электроэнергией и более умеренное давление со стороны рынка труда. Дополнительно на снижение инфляции будет работать снижение мировых цен на нефть.