Годовая инфляция в Украине в марте ускорилась до 14,6%

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,5% по сравнению с 0,8% в феврале. В годовом исчислении рост цен по итогам марта составил 14,6% против 13,4% в феврале, свидетельствуют данные Государственной службы статистики 9 апреля.

Ключевые факты

Базовая инфляция в марте ускорилась до 1,4% с 0,7% в феврале.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 18,8%) подорожали яйца. На 0,6-6,0% выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко, масло. В то же время на 0,5% подешевели рис и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,9%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,4%.

Одежда и обувь подорожали на 13,3%, в том числе обувь – на 13,8%, одежда – на 13,0%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и 1,5% соответственно. В то же время на 0,9% подешевели топливо и смазочные материалы.

Контекст

Инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 0,8% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении достигла 13,4%. Базовая инфляция составила 0,7% в месяц и 2,0% с начала года.

Чтобы затормозить инфляцию и удержать под контролем валютный рынок и ожидания бизнеса, НБУ в январе и марте 2025-го повысил учетную ставку сначала до 14,5%, а затем до 15,5%.

В новых прогнозах НБУ указывает, что с исчерпанием временных факторов, таких как прошлогодняя засуха, инфляция во второй половине 2025 года должна постепенно снижаться. В то же время регулятор признает, что вопрос своевременности повышения учетной ставки остается открытым. Учитывая задержку монетарной трансмиссии, которая может занять от 9 до 18 месяцев, эффект от повышения ставки на потребительские цены проявится уже после того, как действие временных факторов завершится.