Делаем проекты с ИИ для более 100 клиентов из 500 – соучредитель SoftServe

Украинская сервисная ІТ-компания SoftServe производит проекты с использованием искусственного интеллекта для пятой части своих клиентов. Об этом сообщил соучредитель SoftServe Ярослав Любинец, выступая на конференции ForbesTech.
Искусственный интеллект способствует глобальному увеличению инвестиций в цифровую трансформацию, затраты на которую к 2027 году составят $4 трлн, свидетельствует исследование консалтинговой компании IDC.
Ключевые факты
- «Из 500 наших клиентов более 100 дают нам проекты, в которых мы используем ИИ», – сказал Любинец.
- По его словам, компания многое инвестирует в это направление. «Отдачи еще нет, – говорит Любинец. – Но это ажиотажная технология, изменяющая мир».
- Среди клиентов компании из списка Fortune 500. 70% работ – это проекты, связанные с BigData, добавил Любинец.
Контекст
С сентября 2023 года крупнейшая по выручке сервисная ІТ-компания SoftServe, разрабатывающая софт по заказу, запустила 108 проектов в рамках собственной лаборатории искусственного интеллекта GenAI Lab. Деятельность лаборатории, создающая новые продукты для клиентов и имплементирующая ИИ в работу самой SoftServe, помогает компании получать новые контракты, говорила в интервью NV региональная менеджер компании Анастасия Фролова в сентябре.
Искусственный интеллект станет толчком к новой вехе цифровой трансформации, говорила Фролова.
SoftServe – одна из крупнейших украинских ІТ-компаний с более чем 12 000 сотрудников в более чем 50 офисах. Выручка – 25–30 млрд грн, согласно оценке Forbes. Клиентами SoftServe являются такие компании как IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies и другие.
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