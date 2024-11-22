Делаем проекты с ИИ для более 100 клиентов из 500 – соучредитель SoftServe

Украинская сервисная ІТ-компания SoftServe производит проекты с использованием искусственного интеллекта для пятой части своих клиентов. Об этом сообщил соучредитель SoftServe Ярослав Любинец, выступая на конференции ForbesTech.

Искусственный интеллект способствует глобальному увеличению инвестиций в цифровую трансформацию, затраты на которую к 2027 году составят $4 трлн, свидетельствует исследование консалтинговой компании IDC.