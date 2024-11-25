Робимо проєкти з ШІ для понад 100 клієнтів із 500 – співзасновник SoftServe

Штучний інтелект сприяє глобальному збільшенню інвестицій у цифрову трансформацію, витрати на яку до 2027 року сягнуть $4 трлн, свідчить дослідження консалтингової компанії IDC.

Українська сервісна ІТ-компанія SoftServe робить проєкти з використанням штучного інтелекту для п’ятої частини своїх клієнтів. Про це повідомив співзасновник SoftServe Ярослав Любінець під час виступу на конференції ForbesTech.

Ключові факти

«Із 500 наших клієнтів більше ніж 100 дають нам проєкти, в яких ми використовуємо ШІ», – сказав Любінець.

За його словами, компанія багато інвестує в цей напрямок. «Віддачі ще немає, – каже Любінець. – Але це ажіотажна технологія, яка змінює світ».

Серед клієнтів компанії зі списку Fortune 500. 70% робіт – це проєкти, пов’язані з BigData, додав Любінець.

Контекст

З вересня 2023 року найбільша за виторгом сервісна ІТ-компанія SoftServe, яка розробляє софт на замовлення, запустила 108 проєктів у межах власної лабораторії штучного інтелекту GenAI Lab. Діяльність лабораторії, що створює нові продукти для клієнтів та імплементує ШІ в роботу самого SoftServe, допомагає компанії отримувати нові контракти, казала в інтерв’ю NV регіональна менеджерка компанії Анастасія Фролова у вересні.

Штучний інтелект стане поштовхом для нової віхи цифрової трансформації, говорила Фролова. «Запитів багато і їх буде ще більше, бо ШІ буде присутній в усіх сферах», – сказав Forbes Ukraine директор з практики генеративного ШІ в SoftServe Дмитро Овчаренко у жовтні 2024 року.

SoftServe – одна з найбільших українських ІТ-компаній із понад 12 000 співробітників у більш як 50 офісах. Виторг – 25–30 млрд грн, згідно з оцінкою Forbes. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та інші.