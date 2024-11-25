Робимо проєкти з ШІ для понад 100 клієнтів із 500 – співзасновник SoftServe

Українська сервісна ІТ-компанія SoftServe робить проєкти з використанням штучного інтелекту для п’ятої частини своїх клієнтів. Про це повідомив співзасновник SoftServe Ярослав Любінець під час виступу на конференції ForbesTech.
Штучний інтелект сприяє глобальному збільшенню інвестицій у цифрову трансформацію, витрати на яку до 2027 року сягнуть $4 трлн, свідчить дослідження консалтингової компанії IDC.
Ключові факти
- «Із 500 наших клієнтів більше ніж 100 дають нам проєкти, в яких ми використовуємо ШІ», – сказав Любінець.
- За його словами, компанія багато інвестує в цей напрямок. «Віддачі ще немає, – каже Любінець. – Але це ажіотажна технологія, яка змінює світ».
- Серед клієнтів компанії зі списку Fortune 500. 70% робіт – це проєкти, пов’язані з BigData, додав Любінець.
Контекст
З вересня 2023 року найбільша за виторгом сервісна ІТ-компанія SoftServe, яка розробляє софт на замовлення, запустила 108 проєктів у межах власної лабораторії штучного інтелекту GenAI Lab. Діяльність лабораторії, що створює нові продукти для клієнтів та імплементує ШІ в роботу самого SoftServe, допомагає компанії отримувати нові контракти, казала в інтерв’ю NV регіональна менеджерка компанії Анастасія Фролова у вересні.
Штучний інтелект стане поштовхом для нової віхи цифрової трансформації, говорила Фролова. «Запитів багато і їх буде ще більше, бо ШІ буде присутній в усіх сферах», – сказав Forbes Ukraine директор з практики генеративного ШІ в SoftServe Дмитро Овчаренко у жовтні 2024 року.
SoftServe – одна з найбільших українських ІТ-компаній із понад 12 000 співробітників у більш як 50 офісах. Виторг – 25–30 млрд грн, згідно з оцінкою Forbes. Клієнтами SoftServe є такі компанії, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та інші.
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