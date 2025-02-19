Россия арестовала активы украинской Bayadera Group почти на $100 млн (обновлено)

Великоустюжский районный суд Вологодской области принял решение о конфискации активов крупнейшего украинского производителя алкоголя Bayadera Group. Об этом пишет российский «Коммерсантъ» . Общая стоимость активов составляет около $100 млн.

Подробности

Под конфискацию попали такие предприятия, как АО «Великоустюжский ликероводочный завод», московские ООО «Национальные алкогольные традиции» и «Бизнес-Групп» и компании «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

Решение было принято на основании проукраинской позиции владельцев холдинга. Российская прокуратура заявила, что украинские предприниматели Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, а также управляющий активами в РФ Юрий Мокляк «признаны экстремистами». Судебный процесс длился всего один день, начавшись в 10:00 и завершившись в 18:00, при этом заседание проводилось в закрытом режиме.

Forbes Ukraine обратился к компании за комментарием и сейчас ждет ответа.

Обновлено по состоянию на 15:21. «Подавляющее большинство любых месседжей публичных лиц РФ, в частности представителей силовых структур, появляющихся в медиапространстве российских СМИ и касающихся Украины, недостоверны», – сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе Bayadera Group.

«Подавляющее большинство любых месседжей публичных лиц РФ, в частности представителей силовых структур, появляющихся в медиапространстве российских СМИ и касающихся Украины, недостоверны», – сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе Bayadera Group. Компания сейчас не владеет прямо или косвенно какими-либо активами и не ведет деятельности на территории РФ, добавили там. «Соответственно, конфискация указанных активов не имеет никакого отношения к нашей компании и не влияет на ее деятельность, финансовое состояние и какие-либо другие показатели», – говорят в ее пресс-службе.

Контекст

20 января российская Генеральная прокуратура подала иск в Великоустюжский районный суд Вологодской области с требованием конфисковать активы украинской алкогольной компании Bayadera Group и передать их в собственность государства.

По информации прокуратуры, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года компания Bayadera Group и ее владельцы – Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло – заняли антироссийскую позицию. Их обвиняют в проведении русофобских кампаний, направленных на дискредитацию российской армии.

Российские силовики также заявляют, что Bayadera Group переводила 2% прибыли от продажи продукции на нужды Вооруженных сил Украины, используя эти средства для закупки беспилотников, техники, амуниции и боеприпасов. По оценкам истца, общая сумма переводов превысила $1,8 млн.

Особое внимание обращено на решение компании упразднить лицензию на производство белорусской алкогольной продукции, что, по мнению российской стороны, связано с союзом Беларуси с РФ.