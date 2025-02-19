Росія арештувала активи української Bayadera Group на майже $100 млн

Великоустюзький районний суд Вологодської області ухвалив рішення про конфіскацію активів найбільшого українського виробника алкоголю, Bayadera Group. Про це пише російський «Коммерсантъ» . Загальна вартість активів становить близько $100 млн.

Деталі

Під конфіскацію потрапили такі підприємства, як АТ «Великоустюзький лікеро-горілчаний завод», московські ТОВ «Національні алкогольні традиції» та «Бізнес-Групп» та компанії «Південні алкогольні традиції» і «Алкогольні традиції Криму».

Рішення було прийнято на підставі «проукраїнської позиції» власників холдингу. Російська прокуратура заявила, що українські підприємці Наталя Бондарєва і Святослав Нечитайло, а також керуючий активами в РФ Юрій Мокляк «визнані екстремістами». Судовий процес тривав всього один день, почавшись о 10:00 і завершившись о 18:00, при цьому засідання проводилось в закритому режимі.

Forbes Ukraine звернувся до компанії за коментарем і наразі чекає на відповідь.

Контекст

20 січня Російська Генеральна прокуратура подала позов до Великоустюзького районного суду Вологодської області з вимогою конфіскувати активи української алкогольної компанії Bayadera Group та передати їх у власність держави.

За інформацією прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року компанія Bayadera Group і її власники – Наталія Бондарєва і Святослав Нечитайло – взяли «антиросійську позицію». Їх звинувачують у проведенні «русофобських кампаній», спрямованих на дискредитацію російської армії.

Російські силовики також заявляють, що Bayadera Group переказувала 2% від прибутку з продажу продукції на потреби Збройних Сил України, використовуючи ці кошти для закупівлі безпілотників, техніки, амуніції та боєприпасів. За оцінками позивача, загальна сума переказів перевищила $1,8 млн.

Особливу увагу звернуто на рішення компанії скасувати ліцензію на виробництво білоруської алкогольної продукції, що, на думку російської сторони, повʼязане з союзом Білорусі з РФ.