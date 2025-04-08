Россия атаковала два отделения «Укрпочты» за два дня

Россия продолжает уничтожать инфраструктуру «Укрпочты», за два дня компания потеряла два отделения, сообщил гендиректор Игорь Смелянский 7 апреля.
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Ключевые факты
- 6 апреля дроном было прицельно атаковано новое отделение контейнерного типа, которое установлено вместо уничтоженного на Сумщине.
- 7 апреля утром враг уничтожил отделение в Константиновке, где «Укрпочта» продолжает работу. По словам Смелянского, уже после обеда команда, убрав обломки и повреждения, возобновила работу.
- В обоих случаях сотрудники и клиенты не пострадали.
Контекст
В конце февраля россияне повредили сортировочный центр «Укрпочты» в Херсоне, а также обстреляли автомобиль почтового оператора, который направлялся в Станислав. Станислав является небольшим городком на линии фронта в Херсонской области, там работает только «Укрпочта», и РФ постоянно атакует гражданских.
4 февраля почтовый оператор «Укрпочта» временно приостанавливал прием посылок, следующих в Константиновку Донецкой области. 27 марта из-за массированного обстрела Херсона «Укрпочта» временно прекращала доставку посылок в город.
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