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Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Росія продовжує нищити інфраструктуру «Укрпошти», за два дні компанія втратила два відділення, повідомив гендиректор Ігор Смілянський 7 квітня.

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Ключові факти

  • 6 квітня дроном було прицільно атаковано нове відділення контейнерного типу, яке встановили замість знищеного на Сумщині.
  • 7 квітня зранку ворог знищив відділення в Костянтинівці, де «Укрпошта» продовжує роботу. За словами Смілянського, вже після обіду команда, прибравши уламки та пошкодження, поновила роботу. 
  • В обох випадках працівники та клієнти не постраждали. 
Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні /Фото 1

Фото: Ігор Смілянський

Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні /Фото 2

Фото: Ігор Смілянський

Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні /Фото 3

Фото: Ігор Смілянський

Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні /Фото 4

Фото: Ігор Смілянський

Росія атакувала два відділення «Укрпошти» за два дні /Фото 5

Фото: Ігор Смілянський

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Контекст

Наприкінці лютого росіяни пошкодили сортувальний центр «Укрпошти» у Херсоні, а також обстріляли автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава. Станіслав є невеликим містечком на лінії фронту на Херсонщині, там працює лише «Укрпошта», і РФ постійно атакує цивільних.

4 лютого поштовий оператор «Укрпошта» тимчасово призупиняв прийом посилок, що прямують до Костянтинівки на Донеччині. 27 березня через масований обстріл Херсона «Укрпошта» тимчасово припиняла доставку посилок у місто.

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