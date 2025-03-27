«Укрпошта» призупинила доставку посилок у Херсон через масований обстріл

Через масований обстріл Херсона «Укрпошта» тимчасово припинила доставку посилок у місто, повідомила пресслужба поштового оператора. За даними місцевої влади, внаслідок артилерійського обстрілу є жертви і руйнування, частково зникло електропостачання.