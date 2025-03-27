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«Укрпошта» призупинила доставку посилок у Херсон через масований обстріл

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Через масований обстріл Херсона «Укрпошта» тимчасово припинила доставку посилок у місто, повідомила пресслужба поштового оператора. За даними місцевої влади, внаслідок артилерійського обстрілу є жертви і руйнування, частково зникло електропостачання.

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Ключові факти

  • «Укрпошта» повідомила, що сьогодні ми зможе доставити та забрати посилки в Херсоні, щоб зберегти життя та здоров’я працівників.
  • «Перечікуємо російський терор і відновлюємо роботу», – сказано у повідомленні.
  • Станом на 15:00 у результаті артобстрілу міста відомо про двох загиблих. Херсонська прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
  • Внаслідок обстрілу також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.
  • За даними керівника МВА Романа Мрочка, внаслідок обстрілів РФ частина Херсона залишилась без електропостачання. У місті тимчасово зупинили рух тролейбусів. Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці.
  • Пізніше у місті під російський обстріл потрапила бригада «швидкої», яка допомагала пораненому. Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.
  • Росіяни завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі, повідомляє «Укрзалізниця». У будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
  • У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.

Контекст

20 лютогог Росія пошкодила сортувальний центр «Укрпошти» у Херсоні внаслідок атаки. Напередодні, 19 лютого, РФ обстріляла автівку поштового оператора, яка прямувала до Станіслава.

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