Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области в ночь на 29 октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Отмечается, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома на резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 7000 семей.

«Еще 26 900 домов остаются без света из-за значительных повреждений. Ремонт требует времени», – заявили в компании.

Контекст

В ночь с 21 на 22 октября российские войска провели масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в Одесской области под удар попал Измаил, где повреждены энергетические и портовые объекты.

Для атаки РФ применила 405 ударных БПЛА, 11 баллистических, девять крылатых, четыре аэробалистических и четыре управляемых авиационных ракет. По предварительным данным Воздушных сил, ПВО уничтожила или подавила 349 воздушных целей.

Графики отключений для населения были введены с 22 октября.