Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області в ніч на 29 жовтня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Зазначається, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7000 родин.

«Ще 26 900 домівок залишаються без світла через значні пошкодження. Ремонт потребуватиме часу», – заявили в компанії.

Контекст

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська провели масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області під удар потрапив Ізмаїл, де пошкоджено енергетичні та портові об’єкти.

Для атаки РФ застосувала 405 ударних БПЛА, 11 балістичних, дев’ять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередніми даними Повітряних сил, ППО знищила або придушила 349 повітряних цілей.

Графіки відключень для населення запровадили з 22 жовтня.