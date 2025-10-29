Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК на Одещині: 27 000 споживачів залишаються без світла

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області в ніч на 29 жовтня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Зазначається, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7000 родин.
  • «Ще 26 900 домівок залишаються без світла через значні пошкодження. Ремонт потребуватиме часу», – заявили в компанії.

Контекст 

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська провели масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, в Одеській області під удар потрапив Ізмаїл, де пошкоджено енергетичні та портові об’єкти.

Для атаки РФ застосувала 405 ударних БПЛА, 11 балістичних, дев’ять крилатих, чотири аеробалістичні та чотири керовані авіаційні ракети. За попередніми даними Повітряних сил, ППО знищила або придушила 349 повітряних цілей.

Графіки відключень для населення запровадили з 22 жовтня.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні