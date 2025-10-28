Forbes Digital підписка
Россия ударила по объектам газодобычи «Нафтогаза» в Полтавской области

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Этой ночью противник атаковал гражданские объекты газовой инфраструктуры группы «Нафтогаз» в Полтавской области. Это уже седьмая спланированная атака с начала октября. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий 28 октября.

  • На месте происшествия работают специалисты: они оценивают убытки и приступают к восстановительным работам.
  • «К счастью, никто из людей не пострадал – это самое главное. Атакованные Россией объекты не имеют никакого военного значения», – подчеркнул Корецкий.
  • Он добавил, что единственная цель таких ударов – лишить украинцев газа и тепла.

Контекст

В начале октября Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры газодобычи, покрывающей 80–90% внутренних потребностей страны, сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя самую масштабную атаку на добычу газа в ночь на 3 октября.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, в результате удара уничтожено около 60% мощностей по добыче газа в Украине. Если обстрелы будут продолжаться, до конца марта 2026 года стране может потребоваться импорт 4,4 млрд кубометров газа на сумму около €2 млрд, отмечает агентство.

20 октября на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже подписала контракты на поставку газа на $2 млрд для кризисных ситуаций, добавив: «Часть необходимых средств уже обеспечена».

