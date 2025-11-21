Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна переживает один из самых сложных периодов в истории и стоит перед тяжелейшим выбором. Речь идет о его обращении к украинцам 21 ноября.

Подробности

«Сейчас – один из самых трудных моментов нашей истории. Давление на Украину – одно из самых сильных. Мы можем оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнера, либо принятие сложных 28 пунктов, либо очень тяжелая зима. А хуже всего – это все вместе и дальнейшие риски», – сказал он.

Государство должно работать, необходимо прекратить политические игрища, парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство – эффективно, заявил Зеленский.

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики – все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны обязан работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно сегодня враг Украины», – сказал он.

В первый день войны разные «ходоки» передавали разные ультиматумы о прекращении войны, многие из них стали частью обменного фонда, украинские власти не изменили Украине тогда и не сделают этого сейчас, заявил Зеленский.

«Я помню, как в первый день войны разные ходоки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы были по поводу завершения войны. Говорили: либо да, либо никак. Либо вы это подпишете, либо вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет «в. о. президента Украины». Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами «домой, в родную гавань», – сказал президент.

Украина спокойно будет работать с Америкой и всеми партнерами, будет конструктивный поиск решений из США, заявил Зеленский.

«Мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером», – сказал президент. Он добавил, что будет предлагать альтернативы плану из 28 пунктов, Украина не даст врагу поводов обвинить ее в нежелании мира.

«Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и не готова к дипломатии. Такого не будет», – заявил Зеленский.

Контекст

19 ноября ряд влиятельных западных изданий сообщил, что представители США и России совместно работают над проектом мирного плана по прекращению войны в Украине. Детали предложения – по ссылке.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение будет иметь шанс на успех только при полной поддержке со стороны Украины и Европейского союза. В Белом доме выражают осторожный оптимизм и рассчитывают согласовать общие рамки прекращения огня еще до конца ноября.

Президент Владимир Зеленский уже получил текст американских предложений и в ближайшее время планирует обсудить его в прямой беседе с Дональдом Трампом.