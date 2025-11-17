Осторожный оптимизм в начале полномасштабной войны сменился сложными реалиями: Украина входит в зиму, которая может стать тяжелым испытанием для ее финансовой, военной и энергетической устойчивости. На фоне задержек помощи Запада, угроз на фронте и ударов по энергосистеме возникает ключевой вопрос: хватит ли Украине ресурса, чтобы пройти эту зиму без потери стратегических позиций и навязанного Москвой мирного соглашения? Главное в разбору Politico.

Украина – на пороге сложнейшей зимы с начала полномасштабного вторжения, пишет Politico.

В отличие от первых месяцев войны, когда страну спасли устойчивость, западная помощь оружием, такая как 2000 противотанковых ракет, которые Великобритания поставила всего за несколько недель до вторжения России, и просчеты российских войск, на этот раз ситуация значительно более критичная.

Украина входит в период, когда ее устойчивость будет определяться не только собственными усилиями, но и поддержкой западных союзников. Именно поэтому возникает главный вопрос: сохранит ли Украина достаточный ресурс – политический, военный и экономический, чтобы избежать навязанного Москвой невыгодного мирного соглашения, пишет Politico.

На пороге финансового кризиса

В феврале 2026 года Украине грозит финансовый кризис. Ключевым планом, чтобы этого не произошло, является инициатива ЕС по предоставлению Украине «репарационного кредита» на сумму €140 млрд, обеспеченного замороженными на Западе активами российского Центробанка, хранящимися в депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Украина, как планируется, станет погашать кредит только после получения репараций от России в рамках мирного соглашения. Риски по кредиту будут распределяться между странами ЕС и, вероятно, некоторыми государствами G7.

Но не все так просто. Бельгия блокирует эту инициативу из-за опасений возможных юридических исков и мер мести со стороны Кремля, отмечает Politico. Проблема лишь усложнилась с заявлением премьера Словакии Роберта Фицо, заявившего, что будет выступать против направления этих средств на оборону Украины.

Без «репарационного кредита» ЕС будет трудно найти финансирование, необходимое Украине. Эта проблема стала еще более актуальна, когда США прекратили финансовую поддержку Украины с приходом к власти Дональда Трампа. ЕС вряд ли сможет самостоятельно компенсировать эту потерю. Без «репарационного кредита» маловероятно, что страны – члены ЕС согласятся ссужать средства на рынке. Правительства, имеющие ограниченные бюджеты, не заинтересованы в идее уплаты процентов.

Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины ослабляет позицию Украины. Коррупция в оборонных закупках также в поле зрения следователей, и, по словам людей, близких к расследованию, которые попросили не называть их имена, вскоре в Министерстве обороны Украины состоятся новые рейды в рамках расследования завышенных сумм контрактов на закупки, отмечает Politico.

«Это создает для украинцев огромные проблемы с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование Украины», – объяснил Politico иностранный советник украинского правительства. «Ожидаю дальнейшего поступления западных средств и вооружения. Украина «слишком велика, чтобы потерпеть неудачу», – отметил бывший украинский чиновник, который согласился говорить с Politico на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

Ухудшение ситуации на фронте и риск потери стратегических городов

Ситуация на фронте также усугубляется, отмечает Politico. Украина может вот-вот потерять Покровск – стратегически важный логистический узел на Донетчине. Потеря города спровоцировала бы новый этап наступления и дала бы россиянам больше возможностей для захвата 25% региона, которые им не удалось захватить. Это поставило бы российское командование в более сильную позицию, чтобы угрожать стратегически важным городам Краматорск и Славянск – ключевым административным и промышленным центрам региона, отмечает Politico.

Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что украинские командиры, вероятно, оказались в тактически невыгодном положении во время боя за Покровск. В августе они, похоже, повелись на российскую хитрость, отреагировав на показательное наступление РФ на соседнее Доброполье.

«Россияне оттянули наших генералов прорывом в Доброполье, а затем воспользовались этим для продвижения под Покровском», – заявила Марьяна Безуглая, депутат и одна из острейших критиков главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Безуглая, бывшая заместитель главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, не одна отмечает, что во время боев за Покровск украинское командование допустило тактические ошибки – в частности, отправило подкрепление в Доброполье в критический момент.

Теперь растут опасения, что Россия попытается воспользоваться вынужденным отступлением Украины в Покровске и расширить давление на юге – в Днепропетровской области и Запорожье. «Несмотря на героизм и современность тактики многих военных ВСУ, система принятия решений в нашей армии просто не успевает и фактически двигается в пределах, навязанных врагом», – добавила Politico Безуглая.

Серьезной остается и проблема нехватки личного состава. На отдельных участках фронта у России десятикратное численное преимущество. Дефицит частично компенсируют дроны и дистанционные системы, однако в городских боях, которые идут в Покровске, именно численность личного состава играет ключевую роль, и она не в пользу Украины.

Энергетическая война

Энергетический фронт этой зимы будет еще сложнее, чем в предыдущие годы. Россия значительно изменила тактику. Ранее основным объектом ударов были украинские электростанции и подстанции, теперь под массированным обстрелом оказалась газодобыча. А это критично, ведь 60% украинцев отапливают свои дома газом, пишет Politico.

После атак на объекты в Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях страна могла временно лишиться до 60% добычи. Несмотря на оперативные ремонты, удары РФ продолжаются. Только за одну неделю в октябре произошло три массированных атаки. В результате последней атаки часть Украины осталась без энергоснабжения, а «Нафтогаз» называет действия России «терроризмом против критической инфраструктуры».

«Уже сейчас ясно, что эта зима будет существенно тяжелее всех предыдущих», – подчеркивает бывший министр энергетики Ольга Буславец. Масштаб повреждений и нехватка ПВО не позволяют Украине полноценно защищать энергосистему, отмечает Politico.

Испытание на стойкость

Украина входит в зиму с тремя взаимосвязанными кризисами: финансовым, военным и энергетическим, одновременно ослабляющими ее внутреннюю устойчивость и внешнюю переговорную позицию.

Именно результаты зимы будут определять, сможет ли страна сохранить стратегическую автономию и избежать давления принятия невыгодного мирного соглашения, отмечает Politico.

Зима 2025–2026 годов может стать точкой, после которой либо укрепится западная поддержка Украины, либо Кремль попытается навязать свой сценарий завершения войны.