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Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области ракетами и дронами

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Вечером 20 октября Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одесской области ракетами и ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер утром 21 октября.

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Подробности

  • В результате ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар, обошлось без жертв, отметил Кипер.
  • Из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
  • После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотникам, которые были уничтожены силами ПВО.

Контекст

Россия продолжает атаковать судоходство в Черном море. В ночь на 6 октября страна-агрессор обстреляла гражданское судно Paresa под флагом Сент-Китс и Невис в порту Южный. 7 октября баллистическая ракета повредила судно Optima под флагом Палау. 9 октября вечером РФ нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области, погибли шесть человек. В ночь на 11 октября страна-агрессор атаковала Одесский район баллистическими ракетами, погибли четыре человека.

В общей сложности РФ повредила уже более двух десятков гражданских судов. За время полномасштабного вторжения произошло более 50 атак на портовую инфраструктуру, в результате которых повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено более 100 000 т агропродукции, по данным Минвосстановления.

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