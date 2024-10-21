Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини ракетами та дронами

Увечері 20 жовтня Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер вранці 21 жовтня.

Деталі

Внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, обійшлося без жертв, зазначив Кіпер.

Через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загорання сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені силами ППО.

Контекст

Росія продовжує атакувати судноплавство в Чорному морі. У ніч на 6 жовтня країна-агресор обстріляла цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс в порту Південний. 7 жовтня балістична ракета пошкодила судно Optima під прапором Палау. 9 жовтня увечері РФ завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, загинули шестеро людей. В ніч на 11 жовтня країна-агресор атакувала Одеський район балістичними ракетами, загинули четверо людей.

Загалом РФ пошкодила вже понад два десятки цивільних суден. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 атак на портову інфраструктуру, внаслідок яких пошкоджень зазнали понад 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено понад 100 000 т агропродукції, за даними Мінвідновлення.