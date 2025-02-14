Россия атаковала укрытие Чернобыльской АЭС, объект существенно поврежден (фото, видео)

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 14 февраля. По данным ГСЧС, показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

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По словам Зеленского, укрытие на ЧАЭС было повреждено, пожар был потушен. «В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», – подчеркнул президент.

«Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», – заявил Зеленский.

По данным ГСЧС, после удара российского дрона по укрытию четвертого энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения.

В результате удара российского дрона повреждена внешняя оболочка саркофага и оборудования в гараже технического обслуживания кранов, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ). Работы по ликвидации пожара и оценке последствий продолжаются. Инспекция отметила, что «влияние события на безопасность НБК объекту «Укрытие» требует дополнительной оценки».

Повреждение саркофага ЧАЭС. Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак Повреждение саркофага ЧАЭС. Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак Предыдущий слайд Следующий слайд

Обломки русского боевого дрона на ЧАЭС. Фото: ГСЧС Повреждение саркофага на ЧАЭС. Фото: ГСЧС Предыдущий слайд Следующий слайд

Украина предоставит партнерам в США подробную информацию о российском ударе по укрытию Чернобыльской АЭС, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, россияне систематически запускают дроны через Чернобыльскую зону, создавая угрозу ядерной безопасности.

«Атмосфера здесь, в Мюнхене (14 февраля здесь начинается конференция безопасности, – ред.), такова, что все очень злые от этой новости. Не «обеспокоены», как часто бывает, а действительно злые. В 1980-х Кремлю весь мир помогал ликвидировать трагедию, когда Москва бросала людей на радиацию. Затем международное сообщество инвестировало в укрытие, а сегодня россияне запустили по нему дрон», – подчеркнул Ермак.

Об обстреле саркофага сообщило МАГАТЭ. Представители агентства написали, что услышали взрыв около двух часов ночи.

Поврежден саркофаг на ЧАЭС. Фото: МАГАТЭ Поврежден саркофаг на ЧАЭС. Фото: МАГАТЭ Поврежден саркофаг на ЧАЭС. Фото: МАГАТЭ Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Укрытие» на ЧАЭС (более известное как «Саркофаг») ​​– изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком, построенное до ноября 1986 после взрыва четвертого реактора.

Срок эксплуатации саркофага был запланирован на 20–40 лет, поэтому в 2000-х годах запроектировано новое укрытие. Новый чернобыльский саркофаг начали строить в 2012-м, а сдали в эксплуатацию в 2019 году. «Новый безопасный конфайнмент» (НБК) должен обеспечить защиту аварийного блока Чернобыльской АЭС на 100 лет.