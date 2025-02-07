Россия готовит новое законодательство, расширяющее полномочия по принятию мер в ответ на аресты ее активов на Западе. Речь идет о разрешении на конфискацию замороженных средств иностранных компаний и инвесторов, пишет Reuters 7 февраля со ссылкой на два источника, знакомых с законопроектом.

Ключевые факты

На этой неделе правительственная комиссия РФ одобрила законопроект, определяющий порядок конфискации Россией иностранного имущества в ответ на аналогичные действия других государств с российскими активами, что открыло путь для его обсуждения в Государственной думе.

Законопроект, разработанный Министерством юстиции, является продолжением указа, подписанного президентом Владимиром Путиным в мае 2024 года относительно имущества и ценных бумаг США, которые Россия может использовать в качестве компенсации за любые убытки, причиненные в результате ареста замороженных российских активов в США.

По словам источников, новый закон распространит это действие на все так называемые недружественные государства, введшие санкции против России.

Решения будут выполняться посредством исков, поданных в арбитражный суд государственными органами, такими как Центральный банк, Генеральная прокуратура и правительственные агентства.

Ответчиками будут иностранные государства, арестовавшие российские активы.

Решение может повлечь за собой проблемы для многих иностранных инвесторов, включая как частных лиц, так и крупные инвестиционные фонды, поскольку на этих счетах застряли миллиарды долларов.

Контекст

Около $300 млрд российских финансовых активов, таких как основные валюты и государственные облигации, были заморожены за границей вскоре после того, как РФ отправила войска в Украину в феврале 2022 года, и западные страны обсуждают, как лучше использовать эти активы.

До сих пор ЕС и страны «Большой семерки» не использовали прибыль, полученную от российских активов, для оказания помощи Украине. Согласно плану «Большой семерки», союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета в размере $50 млрд.

Клиринговая компания Euroclear Ltd. со штаб-квартирой в Брюсселе владеет самым большим траншем замороженных депозитов России на общую сумму €180 млрд. Валери Урбен, ее генеральный директор, предупредила, что конфискация активов будет рискованной. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине может нарушать международное право.