Росія готує нове законодавство, яке розширює повноваження щодо вжиття заходів у відповідь на арешти її активів на Заході. Йдеться про дозвіл на конфіскацію заморожених коштів іноземних компаній та інвесторів, пише Reuters 7 лютого із посиланням на два джерела, знайомі із законопроєктом.

Ключові факти

Цього тижня урядова комісія РФ схвалила законопроєкт, що визначає порядок конфіскації Росією іноземного майна у відповідь на аналогічні дії інших держав із російськими активами, що відкрило шлях для його обговорення у Державній думі.

Законопроєкт, розроблений Міністерством юстиції, є продовженням указу, підписаного президентом Володимиром Путіним у травні 2024 року щодо майна та цінних паперів США, які Росія може використати як компенсацію за будь-які збитки, завдані внаслідок арешту заморожених російських активів у США.

За словами джерел, новий закон поширить цю дію на всі так звані недружні держави, які запровадили санкції проти Росії.

Рішення будуть виконуватися за допомогою позовів, поданих до арбітражного суду державними органами, такими як Центральний банк, Генеральна прокуратура та урядові агенції.

Відповідачами будуть іноземні держави, які заарештували російські активи.

Рішення може спричинити проблеми для багатьох іноземних інвесторів, серед яких як приватні особи, так і великі інвестиційні фонди, оскільки на цих рахунках застрягли мільярди доларів.

Контекст

Близько $300 млрд російських фінансових активів, таких як основні валюти й державні облігації, були заморожені за кордоном невдовзі після того, як РФ відправила війська в Україну в лютому 2022 року, і західні країни обговорюють, як найкраще використовувати ці активи.

Досі ЄС та країни «Великої сімки» не використали прибуток, отриманий від російських активів, для надання допомоги Україні. Згідно з планом «Великої сімки», союзники Києва схвалили механізм, у якому прибуток використовуватиметься для підтримки кредитного пакету в розмірі $50 млрд.

Клірингова компанія Euroclear Ltd. зі штаб-квартирою в Брюсселі володіє найбільшим траншем заморожених депозитів Росії на загальну суму €180 млрд. Валері Урбен, її генеральна директорка, попередила, що конфіскація активів буде ризикованою. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні може порушувати міжнародне право.