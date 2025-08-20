В ночь на 20 августа Россия беспилотниками атаковала Измаильский район Одесской области, в результате чего повреждена припортовая инфраструктура, вспыхнул пожар, один человек получил ранения. Об этом сообщили Измаильская районная государственная администрация и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.
Подробности
- Повреждены инфраструктурные объекты и производственные помещения, уточнил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Один человек получил ранение, ему оказывается медицинская помощь.
- После попадания вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщили в ГСЧС.
- Для тушения огня были привлечены 16 пожарных автомобилей, специальная техника, пожарный поезд «Укрзализныци» и местная пожарная команда, всего 54 спасателя.
Контекст
В ночь на 18 августа Россия совершила массированную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, принадлежащем азербайджанской нефтяной компании Socar. По информации азербайджанского издания Minval, повреждены все резервуары нефтебазы, имеющие объем хранения более 16 000 кубометров нефтепродуктов, а также здание насосной станции, операторские, весовые и технические помещения.
Для ликвидации последствий атаки были привлечены более 100 спасателей, включая добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. В тушении огня использовались пожарный робот и пожарный поезд «Укрзализныци».
Кроме того, по другому адресу загорелся двухэтажный жилой дом, который на момент атаки был необитаемым. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
