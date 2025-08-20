У ніч на 20 серпня Росія безпілотниками атакувала Ізмаїльський район Одеської області, унаслідок чого пошкоджено припортову інфраструктуру, спалахнула пожежа, одна людина отримала поранення. Про це повідомили Ізмаїльська районна державна адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Пошкоджено інфраструктурні об’єкти та виробничі приміщення, уточнив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Один чоловік отримав поранення, йому надається медична допомога.

Після влучань спалахнула масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичного комплексу, повідомили у ДСНС.

Для гасіння вогню було залучено 16 пожежних автомобілів, спеціальну техніку, пожежний потяг «Укрзалізниці» та місцеву пожежну команду, загалом 54 рятувальники.

Контекст

У ніч на 18 серпня Росія здійснила масовану атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури, який належить азербайджанській нафтовій компанії Socar. За інформацією азербайджанського видання Minval, пошкоджено всі резервуари нафтобази, що має обсяг зберігання понад 16 000 кубометрів нафтопродуктів, а також будівлю насосної станції, операторські, вагові та технічні приміщення.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено понад 100 рятувальників, включаючи добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. У гасінні вогню використовувалися пожежний робот і пожежний потяг «Укрзалізниці».

Крім того, за іншою адресою зайнявся двоповерховий житловий будинок, який на момент атаки був нежилим. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.