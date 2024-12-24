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Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие (обновляется)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Кривом Роге баллистическая ракета попала в четырехэтажное здание, под завалами могут быть люди, сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По состоянию на 17:25 известно о девяти пострадавших.

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Ключевые факты

  • По данным Вилкула, РФ атаковала город баллистикой, есть прямое попадание в четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры. Повреждены магазины, автомобили.
  • По данным ОВА, в результате атаки пострадали девять человек, шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии.
  • Спасательная операция продолжается.
Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие (обновляется) /Фото 1

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу, есть разрушения и пострадавшие (обновляется) /Фото 2

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

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  • На месте работают экстренные службы и правоохранители.
  • При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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