Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, є руйнування і постраждалі (оновлюється)

В Кривому Розі балістична ракета влучила у 4-поверховий будинок, під завалами можуть бути люди, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станом на 17:25 відомо про дев'ятьох постраждалих.
Ключові факти
- За даними Вілкула, РФ атакувала місто балістикою, є пряме влучання в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Пошкоджено магазини, автомобілі.
- За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали 9 людей, шестеро в лікарні. Одна людина у важкому стані.
- Рятувальна операція триває.
- На місці працюють екстрені служби і правоохоронці.
- За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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