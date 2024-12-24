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Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, є руйнування і постраждалі (оновлюється)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

В Кривому Розі балістична ракета влучила у 4-поверховий будинок, під завалами можуть бути люди, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Станом на 17:25 відомо про дев'ятьох постраждалих.

Ключові факти

  • За даними Вілкула, РФ атакувала місто балістикою, є пряме влучання в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Пошкоджено магазини, автомобілі.
  • За даними ОВА, внаслідок атаки постраждали 9 людей, шестеро в лікарні. Одна людина у важкому стані.
  • Рятувальна операція триває.
Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, є руйнування і постраждалі (оновлюється) /Фото 1

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу, є руйнування і постраждалі (оновлюється) /Фото 2

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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  • На місці працюють екстрені служби і правоохоронці.
  • За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новина оновлюється…

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