Россия ударила по объектам «ДТЭК Нафтогаз» в Полтавской области: компания остановила добычу газа

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В ночь на 16 октября Россия нанесла комбинированный удар по газодобыче «ДТЭК Нафтогаз». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

  • Ночью враг раз атаковал энергетическую инфраструктуру «ДТЭК Нафтогаз» дронами и ракетами.
  • «В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», – говорится в сообщении.

«ДТЭК Нафтогаз» – крупнейшая частная газодобывающая компания Украины, входит в структуру энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Основная деятельность: разведка, добыча и подготовка газа и газового конденсата. Компания контролирует 55% акций ПАО «Нефтегаздобыча» – крупнейшего частного газодобытчика Украины. Доля «ДТЭК Нафтогаз» в общей добыче газа в стране превышает 10%, а среди частных компаний – более 40%. Операции сосредоточены в Полтавской, Харьковской и Сумской областях на месторождениях Семиренковское, Мачухское и Ковалевское. Выручка «ДТЭК Нафтогаз» за 2024 год – 529 млн грн, чистый убыток – 116 млн грн, свидетельствуют данные YouControl.

Контекст

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, стремясь усложнить прохождение отопительного сезона.

В ночь на 3 октября Россия совершила самую масштабную атаку на газодобывающие активы НАК «Нафтогаз Украины» с начала полномасштабного вторжения. В результате обстрела Харьковской и Полтавской областей Россия разрушила около 60% мощностей добычи газа в Украине. В «Нафтогазе» эту атаку назвали наиболее масштабной на газодобывающую инфраструктуру страны с начала полномасштабной войны.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украине придется увеличить импорт газа примерно на 30% по сравнению с предыдущими планами из-за значительных повреждений газодобывающей инфраструктуры. Точный объем требуемого газа будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов и возможных новых авиаударов.

