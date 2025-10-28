Цієї ночі противник атакував цивільні об’єкти газової інфраструктури Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Це вже сьома спланована атака від початку жовтня. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький 28 жовтня.
Деталі
- На місці події працюють спеціалісти: вони оцінюють збитки та розпочинають відновлювальні роботи.
- «На щастя, ніхто з людей не постраждав – це найголовніше. Атаковані Росією об’єкти не мають жодного військового значення», – наголосив Корецький.
- Він додав, що єдина мета таких ударів – позбавити українців газу й тепла.
Контекст
На початку жовтня Росія активізувала обстріли української інфраструктури газовидобутку, яка покриває 80–90% внутрішніх потреб країни, повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабнішу атаку на видобуток газу в ніч на 3 жовтня.
За даними Bloomberg із посиланням на джерела, внаслідок цього удару знищено близько 60% потужностей із видобутку газу в Україні. Якщо обстріли триватимуть, до кінця березня 2026 року країні може знадобитися імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму близько €2 млрд, зазначає агентство.
20 жовтня на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже підписала контракти на постачання газу на $2 млрд для кризових ситуацій, додавши: «Частину необхідних коштів уже забезпечено».
