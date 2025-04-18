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Россияне ударили ракетами по Днепру около пяти утра: пострадали два объекта бизнеса, в том числе фитнес-центр и новый офис корпорации АТБ.

В офисном центре, который компания открыла в 2024 году, пострадал стеклянный фасад. «Это следствие взрывной волны. Сейчас на месте работают технические специалисты, оценивающие масштаб повреждений. К счастью, никто не пострадал, в здании во время удара не было людей», – рассказал Forbes директор по корпоративным коммуникациям корпорации Сергей Демченко.

Последствия российского удара по Днепру. Фото: Борис Марков Последствия российского удара по Днепру. Фото: Борис Марков Предыдущий слайд Следующий слайд

Российская ракета попала рядом с воднолыжным клубом Sentosa. Там было «большинство сильнейших спортсменов в мире», – рассказал президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Алексей Мартынов.

Контекст

АТБ открыл новый современный офис своей корпорации в Днепре в 2024 году. Владельцы корпорации – Виктор Карачун, Геннадий Буткевич и Евгений Ермаков. В 2024 году крупнейший продуктовый ритейлер страны получил 208,9 млрд грн выручки. В 2023-м выручка АТБ составила 181 млрд грн.

Это уже второй российский ракетный удар за последние недели, повредивший объекты бизнеса в Днепре. 10 апреля российская ракета повредила склад корпорации «Биосфера», там возник пожар. Погиб работник предприятия. 17 апреля в результате атаки БПЛА Днепра – трое погибших, более трех десятков раненых. Были повреждены гостиница «Астория» и городской главпочтамт.