Утром 18 апреля в результате российского обстрела пострадало здание нового офиса корпорации АТБ в Днепре. Взрывной волной поврежден стеклянный фасад, сообщил член совета директоров АТБ Борис Марков.
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- Россияне ударили ракетами по Днепру около пяти утра: пострадали два объекта бизнеса, в том числе фитнес-центр и новый офис корпорации АТБ.
- В офисном центре, который компания открыла в 2024 году, пострадал стеклянный фасад. «Это следствие взрывной волны. Сейчас на месте работают технические специалисты, оценивающие масштаб повреждений. К счастью, никто не пострадал, в здании во время удара не было людей», – рассказал Forbes директор по корпоративным коммуникациям корпорации Сергей Демченко.
- Российская ракета попала рядом с воднолыжным клубом Sentosa. Там было «большинство сильнейших спортсменов в мире», – рассказал президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Алексей Мартынов.
Контекст
АТБ открыл новый современный офис своей корпорации в Днепре в 2024 году. Владельцы корпорации – Виктор Карачун, Геннадий Буткевич и Евгений Ермаков. В 2024 году крупнейший продуктовый ритейлер страны получил 208,9 млрд грн выручки. В 2023-м выручка АТБ составила 181 млрд грн.
Это уже второй российский ракетный удар за последние недели, повредивший объекты бизнеса в Днепре. 10 апреля российская ракета повредила склад корпорации «Биосфера», там возник пожар. Погиб работник предприятия. 17 апреля в результате атаки БПЛА Днепра – трое погибших, более трех десятков раненых. Были повреждены гостиница «Астория» и городской главпочтамт.
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