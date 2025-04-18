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Росія вдарила ракетами по Дніпру: постраждав новий офіс АТБ (фото)

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

1 хв читання

Вранці 18 квітня внаслідок російського обстрілу постраждала будівля нового офісу корпорації АТБ в Дніпрі. Вибуховою хвилею пошкоджено скляний фасад, повідомив член ради директорів АТБ Борис Марков.

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Деталі

  • Росіяни вдарили ракетами по Дніпру близько пʼятої ранку: постраждали два обʼєкти бізнесу, зокрема фітнес-центр і новий офіс корпорації АТБ.
  • В офісному центрі, який компанія відкрила 2024 року, постраждав скляний фасад. «Це наслідок вибухової хвилі. Зараз на місці працюють технічні фахівці, які оцінюють масштаб пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав, у будівлі під час удару не було людей», – розповів Forbes директор з корпоративних комунікацій корпорації Сергій Демченко.
Росія вдарила ракетами по Дніпру: постраждав новий офіс АТБ (фото) /Фото 1

Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: Борис Марков

Росія вдарила ракетами по Дніпру: постраждав новий офіс АТБ (фото) /Фото 2

Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: Борис Марков

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  • Російська ракета влучила поряд із воднолижним клубом Sentosa. Там бувала «більшість найсильніших спортсменів у світі», – розповів президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов.

Контекст

АТБ відкрив новий сучасний офіс своєї корпорації в Дніпрі в 2024 році. Власники корпорації – Віктор Карачун, Геннадій Буткевич та Євген Єрмаков. У 2024-му найбільший продуктовий ритейлер країни отримав 208,9 млрд грн виторгу. У 2023 році виторг АТБ становив 181 млрд грн.

Це вже другий російський ракетний удар за останні тижні, що пошкодив обʼєкти бізнесу в Дніпрі. 10 квітня російська ракета пошкодила склад корпорації «Біосфера», там виникла пожежа. Загинув працівник підприємства. 17 квітня внаслідок атаки БПЛА Дніпра – троє загиблих, понад три десятки поранених. Були пошкоджені готель «Асторія» та міський головпоштамт.

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