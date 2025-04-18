Деталі

Росіяни вдарили ракетами по Дніпру близько пʼятої ранку: постраждали два обʼєкти бізнесу, зокрема фітнес-центр і новий офіс корпорації АТБ.

В офісному центрі, який компанія відкрила 2024 року, постраждав скляний фасад. «Це наслідок вибухової хвилі. Зараз на місці працюють технічні фахівці, які оцінюють масштаб пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав, у будівлі під час удару не було людей», – розповів Forbes директор з корпоративних комунікацій корпорації Сергій Демченко.

Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: Борис Марков Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: Борис Марков Попередній слайд Наступний слайд

Російська ракета влучила поряд із воднолижним клубом Sentosa. Там бувала «більшість найсильніших спортсменів у світі», – розповів президент Федерації воднолижного спорту та вейкбордингу України Олексій Мартинов.

Контекст

АТБ відкрив новий сучасний офіс своєї корпорації в Дніпрі в 2024 році. Власники корпорації – Віктор Карачун, Геннадій Буткевич та Євген Єрмаков. У 2024-му найбільший продуктовий ритейлер країни отримав 208,9 млрд грн виторгу. У 2023 році виторг АТБ становив 181 млрд грн.

Це вже другий російський ракетний удар за останні тижні, що пошкодив обʼєкти бізнесу в Дніпрі. 10 квітня російська ракета пошкодила склад корпорації «Біосфера», там виникла пожежа. Загинув працівник підприємства. 17 квітня внаслідок атаки БПЛА Дніпра – троє загиблих, понад три десятки поранених. Були пошкоджені готель «Асторія» та міський головпоштамт.