Путін може уникнути економічного удару після зупинки транзиту газу через Україну – Bloomberg

Попри зупинку транзиту газу територією України, Росія має альтернативу – нарощування експорту СПГ і переорієнтування на нових покупців, зокрема Китай. Завдяки цьому економіка країни-агресорки не відчує удару, а втрати не перевищать 0,2–0,3% ВВП. Про це пише Bloomberg 6 січня з посиланням на розрахунки аналітиків.

Деталі

Незважаючи на спроби відмовитися від російського палива, Європа купує рекордну кількість скрапленого газу з Росії, переважно з Ямальського СПГ, яким керує Novatek, пише видання.

Обсяги поставок вже перевищили ті, що Росія продавала через Україну до 1 січня, коли Україна зупинила транзит газу через свою територію.

Поставки до Китаю, який обходить Європу як найбільший ринок для російського трубопровідного газу, прогнозуються на рекордні 31 млрд кубометрів у 2024 році. Вони мають зрости до 38 млрд кубометрів цього року, оскільки лінія «Сила Сибіру» досягла повної проєктної потужності, пише Bloomberg.

«Газпром» може продавати більше через TurkStream, прямий газопровід між Росією та Туреччиною під Чорним морем, який також допомагає постачати деяким європейським клієнтам. У 2025 році «Газпром» може продавати 25 млрд кубометрів Туреччині та 15 млрд кубометрів Європі через TurkStream, говорять експерти.

Росія планує перенаправити деяке паливо до країн Центральної Азії і працюватиме над збільшенням потужностей радянського трубопроводу з Росії до Узбекистану через Казахстан.

У довгостроковій перспективі Росія прагне втричі збільшити експорт LNG до 100 млн т до 2035 року, але західні санкції ставлять під загрозу ці плани, ускладнюючи доступ до технологій та інвестицій.

Контекст

Росія до 1 січня постачала до Європи близько 15 млрд кубометрів газу через українську газотранспортну систему (ГТС), зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Коли Путін припинив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца одразу почав шукати альтернативи, збудувавши кілька терміналів СПГ для прийому газу морем.

Незважаючи на заборону США та Великої Британії на імпорт російського СПГ, Європейський союз продовжує його закупівлю. За даними Kpler, близько 20% цього палива надходить з Росії. Основними напрямками постачань є Франція, Іспанія та Бельгія, де газ постачається за довгостроковими контрактами, що не дозволяють сторонам вийти без загальної заборони.

Україна неодноразово закликала ЄС припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на неприпустимості таких поставок і необхідності заміни їх постачанням з США та інших партнерів.

З 1 січня 2025 року українська ГТС припинила транзит російського газу, і транспортування газу через точку входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах більше не здійснюється.