В ночь на 3 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, используя ракеты и беспилотники. Взрывы раздались в нескольких регионах, в частности, в Хмельницком, Кировоградской, Киевской областях, а также во Львове и Луцке.

Подробности

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в городе активно работала противовоздушная оборона. Пострадавших или погибших на 7:45 нет. Повреждены: более 50 окон в школе (учреждение на дистанционном обучении), более 100 окон в домах, коммунальная инфраструктура, два троллейбуса, гаражи, автомобили, нежилые помещения. В селе общины проблемы с электричеством, восстановление будет через три часа. Троллейбусы работают, но с нарушением графиков. Спасатели ликвидируют последствия.

В Деснянском районе Киева, по словам главы городской военной администрации Тимура Ткаченко, упал обломок беспилотника. Предварительно обошлось без пожаров или значительных разрушений.

В Вышгороде Киевской области, как отметил глава областной военной администрации Николай Калашник, обломки сбитого БпЛА повлекли загорание между жилыми многоэтажками. Поврежден автомобиль и остекление домов, однако пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По информации главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, российские войска атаковали Знаменскую общину беспилотниками, попав, в частности, в объект «Укрзализныци». В результате удара повреждены 28 частных домов, один из них полностью разрушен, а также возникли пожары.

Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Предыдущий слайд Следующий слайд

Часть населенных пунктов общины остались без электроснабжения. Пять человек получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. На местах работают спасатели, полиция, психологи и бригады энергетиков, возобновляющих электроснабжение.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников, которые находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщила «Укрзализныця».

Повреждения повлекли задержки более 20 поездов, среди которых:

№76 «Кривой Рог – Киев»

№75 «Киев – Кривой Рог»

№79 «Днепр – Львов»

№791 «Кременчуг – Киев»

№790 «Кропивницкий – Киев»

№121 «Херсон – Краматорск»

№85 «Запорожье – Львов»

№38 «Киев – Запорожье»

№37 «Запорожье – Киев»

№51 «Запорожье – Одесса»

№789 «Кропивницкий – Киев»

№119 «Днепр – Хелм»

№31 «Запорожье – Перемышль»

№59 «Харьков – Одесса»

№65/165 «Харьков – Черкассы – Умань»

№102 «Краматорск – Херсон»

№80 «Львов – Днепр»

№120 «Хелм – Днепр»

№86 «Львов – Запорожье»

№8 «Одесса – Харьков»

№54 «Одесса – Днепр»

№254 «Одесса – Кривой Рог»

«Укрзализныця» отметила, что железнодорожники работают над скорейшим восстановлением инфраструктуры, чтобы минимизировать задержки поездов.

Около 03:00 во Львове были слышны взрывы, сообщил городской голова Андрей Садовой. В Луцке, по словам мэра Игоря Полищука, противовоздушная оборона также сбивала дроны. Информацию о последствиях этих городов уточняют.

Ночью в г. Борзна Нежинского района в результате атаки российского БпЛА возник пожар в жилом доме. Пожар оперативно ликвидирован силами ГСЧС. Взрывной волной повреждены семь жилых домов и два автомобиля. Жертв или пострадавших нет.

Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Последствия обстрела Фото: ГСЧС Предыдущий слайд Следующий слайд

В ответ на угрозу Польша подняла в воздух свои и союзные самолеты, а также привела в наивысшую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Контекст

В ночь на 28 августа 2025 года Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, нанеся значительные удары, в частности по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эта атака является очередным доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин предпочитает баллистические удары вместо мирных переговоров.

Силы противовоздушной обороны Украины отразили значительную часть атаки, уничтожив 26 из 31 ракеты и 563 из 598 БпЛА. В частности, были сбиты: 563 из 598 БпЛА разных типов, одна из двух ракет «Кинжал», семь из девяти ракет «Искандер-М/KN-23», 18 из 20 крылатых ракет Х-101.

Несмотря на эффективную работу ПВО, ракеты и дроны попали в 13 объектов по всей Украине, а обломки от сбитых целей зафиксированы в 26 локациях.