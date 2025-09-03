У ніч проти 3 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, використовуючи ракети та безпілотники. Вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема в Хмельницькому, Кіровоградській, Київській областях, а також у Львові та Луцьку.

Деталі

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті активно працювала протиповітряна оборона. Постраждалих чи загиблих станом на 7:45 немає. Пошкоджено: понад 50 вікон у школі (заклад на дистанційному навчанні), понад 100 вікон у будинках, комунальна інфраструктура, два тролейбуси, гаражі, автівки, нежитлові приміщення. У селі громади проблеми з електрикою, відновлення буде за три години. Тролейбуси працюють, але з порушенням графіків. Рятувальники ліквідовують наслідки.

У Деснянському районі Києва, за словами очільника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, впав уламок безпілотника. Попередньо обійшлося без пожеж чи значних руйнувань.

У Вишгороді Київської області, як зазначив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, уламки збитого БпЛА спричинили загоряння між житловими багатоповерхівками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків, однак пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

За інформацією голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, російські війська атакували Знам’янську громаду безпілотниками, влучивши, зокрема, в об’єкт «Укрзалізниці». Внаслідок удару пошкоджено 28 приватних будинків, один із них повністю зруйновано, а також виникли пожежі.

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Частина населених пунктів громади залишилися без електропостачання. П’ятеро людей отримали травми, їм надають медичну допомогу. На місцях працюють рятувальники, поліція, психологи та бригади енергетиків, які відновлюють електропостачання.

Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників, які перебувають у лікарні в задовільному стані, повідомила «Укрзалізниця».

Пошкодження спричинили затримки понад 20 поїздів, серед яких:

№76 «Кривий Ріг – Київ»

№75 «Київ – Кривий Ріг»

№79 «Дніпро – Львів»

№791 «Кременчук – Київ»

№790 «Кропивницький – Київ»

№121 «Херсон – Краматорськ»

№85 «Запоріжжя – Львів»

№38 «Київ – Запоріжжя»

№37 «Запоріжжя – Київ»

№51 «Запоріжжя – Одеса»

№789 «Кропивницький – Київ»

№119 «Дніпро – Хелм»

№31 «Запоріжжя – Перемишль»

№59 «Харків – Одеса»

№65/165 «Харків – Черкаси – Умань»

№102 «Краматорськ – Херсон»

№80 «Львів – Дніпро»

№120 «Хелм – Дніпро»

№86 «Львів – Запоріжжя»

№8 «Одеса – Харків»

№54 «Одеса – Дніпро»

№254 «Одеса – Кривий Ріг»

«Укрзалізниця» зазначила, що залізничники працюють над якнайшвидшим відновленням інфраструктури, щоб мінімізувати затримки поїздів.

Близько 03:00 у Львові було чути вибухи, повідомив міський голова Андрій Садовий. У Луцьку, за словами мера Ігоря Поліщука, протиповітряна оборона також збивала дрони. Інформацію про наслідки в цих містах уточнюють.

Вночі в м. Борзна Ніжинського району внаслідок атаки російського БпЛА виникла пожежа в житловому будинку. Пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків та два автомобілі. Жертв чи постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

У відповідь на загрозу Польща підняла в повітря свої та союзні літаки, а також привела до стану найвищої готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Контекст

У ніч на 28 серпня 2025 року Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, завдавши значних ударів, зокрема по Києву.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця атака є черговим доказом того, що російський диктатор Володимир Путін віддає перевагу балістичним ударам замість мирних переговорів.

Сили протиповітряної оборони України відбили значну частину атаки, знищивши 26 із 31 ракети та 563 із 598 БпЛА. Зокрема, було збито: 563 із 598 БпЛА різних типів, одна з двох ракет «Кинджал», сім із девʼяти ракет «Іскандер-М/KN-23», 18 із 20 крилатих ракет Х-101.

Незважаючи на ефективну роботу ППО, ракети та дрони влучили в 13 об’єктів по всій Україні, а уламки від збитих цілей зафіксовано в 26 локаціях.