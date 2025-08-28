В ночь на 28 августа в результате массированного ракетного обстрела Киева Россией получил повреждения новый медицинский центр «Добробут» на ул. Антоновича, 40, который открылся всего четыре месяца назад. Об этом сообщил генеральный директор сети Сергей Орел. Из-за этих повреждений центр временно не будет работать 28 августа.

Подробности

Обломки ракет разбили окна, повредили потолки и часть медицинского оборудования. К счастью никто из работников клиники не пострадал, поскольку в момент атаки в помещении никого не было.

«Мы очень много работали, чтобы открыть эту клинику в самом центре Киева, и мне больно видеть, как враг пытается разрушить результаты нашей работы», – отметил Орел.

Пока команда «Добробута» оценивает масштабы разрушений и работает над возобновлением работы центра. Из-за повреждений медицинский центр на Антоновича не будет работать 28 августа. По словам гендиректора, клиника планирует возобновить прием пациентов в течение одного-двух дней.

«Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее привести центр в порядок», – заверил он. О точной дате возобновления работы будет сообщено дополнительно.

Контекст

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения, включая ударные беспилотники, ракеты воздушного и наземного базирования. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 589 из них, в том числе 563 из 598 БПЛА различных типов, одну из двух ракет «Кинжал», семь из девяти ракет «Искандер-М/KN-23» и 18 из 20 крылатых ракет Х-101. В то же время 13 объектов получили прямые попадания, а в 26 местах зафиксировано падение обломков.

В результате атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, среди них трое детей, еще десятки человек получили ранения. В столице повреждены два здания Главного управления ГНС, а также помещения, где расположены головные офисы Банка Кредит Днепр и ОТП Банка. На улице Жилянской почти полностью уничтожено кафе Honey.