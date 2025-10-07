В ночь на 7 октября Россия снова била по железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу «Укрзализныци», заявил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Подробности
- В Полтаве повреждены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. «Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями. К счастью, без пострадавших», – отметил Кулеба.
- По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда «Харьков – Львов», «Львов – Харьков», «Краматорск – Львов», сейчас все в движении.
- В результате попаданий поврежден энергетический объект – без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах, сообщил он.
- Похожая ситуация в Сумах – зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города, рассказал Кулеба.
- Он отметил, что железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.
- «Цель врага очевидна – Россия пытается сделать «оружием» холод и тьму.
- Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу «Укрзализныци», которая остается критической артерией страны», – заявил он.
Контекст
Еще с июля российские войска начали целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, сообщил ранее глава «Укрзализныци» Александр Перцовский. «Шахеды систематически атакуют наши ключевые узловые станции.
Например, удары наносились по станциям Лозовая, Синельниково и Казатин. Фактически по всей территории страны враг целит в важные железнодорожные объекты», – отметил он. По словам Перцовского, во время комплексных атак страдают энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.
В ночь на 28 августа Россия повредила отдельные участки железнодорожных путей и парк скоростных поездов Интерсити+ в Киеве.
7 сентября враг нанес массированные удары по Кременчугу, серьезно повредив Крюковский мост – единственную переправу через Днепр, соединяющую не только город с населением 200 000 человек, но и весь промышленный регион на десятки километров.
17 сентября Россия совершила масштабную атаку на подстанции «Укрзализныци», что привело к задержкам пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях, сообщила компания.
В ночь на 2 октября Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре «Укрзализныци» в Одессе и Конотопе Сумской области.
