Россия снова бьет по железнодорожной инфраструктуре: в Полтаве повреждены локомотивное депо и тяговые подстанции (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В ночь на 7 октября Россия снова била по железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу «Укрзализныци», заявил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

  • В Полтаве повреждены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. «Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями. К счастью, без пострадавших», – отметил Кулеба.
  • По его словам, из-за атаки временно задерживались поезда «Харьков – Львов», «Львов – Харьков», «Краматорск – Львов», сейчас все в движении.
  • В результате попаданий поврежден энергетический объект – без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах, сообщил он.
  • Похожая ситуация в Сумах – зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города, рассказал Кулеба.
  • Он отметил, что железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.
  • «Цель врага очевидна – Россия пытается сделать «оружием» холод и тьму.
  • Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу «Укрзализныци», которая остается критической артерией страны», – заявил он.
Россия снова бьет по железнодорожной инфраструктуре: в Полтаве повреждены локомотивное депо и тяговые подстанции (фото) /Фото 1

Последствия ночной атаки на локомотивное депо в Полтаве. Фото со страницы в Facebook Алексея Кулебы

Россия снова бьет по железнодорожной инфраструктуре: в Полтаве повреждены локомотивное депо и тяговые подстанции (фото) /Фото 2

Последствия ночной атаки на локомотивное депо в Полтаве. Фото со страницы в Facebook Алексея Кулебы

Россия снова бьет по железнодорожной инфраструктуре: в Полтаве повреждены локомотивное депо и тяговые подстанции (фото) /Фото 3

Последствия ночной атаки на локомотивное депо в Полтаве. Фото со страницы в Facebook Алексея Кулебы

Россия снова бьет по железнодорожной инфраструктуре: в Полтаве повреждены локомотивное депо и тяговые подстанции (фото) /Фото 4

Последствия ночной атаки на локомотивное депо в Полтаве. Фото со страницы в Facebook Алексея Кулебы

Контекст

Еще с июля российские войска начали целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, сообщил ранее глава «Укрзализныци» Александр Перцовский. «Шахеды систематически атакуют наши ключевые узловые станции.

Например, удары наносились по станциям Лозовая, Синельниково и Казатин. Фактически по всей территории страны враг целит в важные железнодорожные объекты», – отметил он. По словам Перцовского, во время комплексных атак страдают энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

В ночь на 28 августа Россия повредила отдельные участки железнодорожных путей и парк скоростных поездов Интерсити+ в Киеве.

7 сентября враг нанес массированные удары по Кременчугу, серьезно повредив Крюковский мост – единственную переправу через Днепр, соединяющую не только город с населением 200 000 человек, но и весь промышленный регион на десятки километров.

17 сентября Россия совершила масштабную атаку на подстанции «Укрзализныци», что привело к задержкам пассажирских поездов на одесском и днепровском направлениях, сообщила компания.

В ночь на 2 октября Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре «Укрзализныци» в Одессе и Конотопе Сумской области.

